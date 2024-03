Hablamos con Lucía, hija de Arantxa del Sol, de cómo ve a su madre en 'Supervivientes': 'Ella odia los conflictos'

Lucía, tiene 21 años y es la primogénita de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba. Estudiante de Diseño y apasionada de los caballos se confiesa una enamorada de Supervivientes desde que era pequeña, de hecho es el miembro de la familia que más ha animado a su madre a que se lanzara a la aventura de los Cayos Cochinos, en Honduras. Aunque creció en Madrid, tiene el corazón 'partío' entre Córdoba y Asturias. Con una conexión muy especial con su padre, reconoce que su madre y ella son "como el agua y el aceite", aunque le apoya con los ojos cerrados en el concurso y sin duda, la ve como ganadora del reality. Desde su querida Córdoba, desde donde seguirá la gala de este jueves, nos atiende para contarnos cómo está viendo a Arantxa del Sol en el concurso, cómo están viviendo en su casa las tensiones de su madre con sus compañeros y nos confiesa que está segura que su madre se salvará de la expulsión.

Arancha del Sol desvela la reacción de Finito de Córdoba cuando le contó que la habían llamado para ‘Supervivientes’

- Lucía, antes de nada queremos saber cómo estás viendo a tu madre en el concurso...

Pues yo la estoy viendo genial. Yo, que soy espectadora del programa de toda la vida, a mí los concursantes que más me gustan son a los que se les ve una evolución, sobre todo en las pruebas y con mi madre lo estoy viendo ahora. La veo muchísimo mejor, mucho más animada, con ganas de seguir luchando y la estoy viendo genial. Estoy feliz, la verdad.

- Hemos sabido que tú fuiste la que más animaste a tu madre a ir a vivir la experiencia de Supervivientes, ¿es así?

Sí, sí. Yo cuando me dijo: 'Lucía, me han llamado para Supervivientes', me quedé blanca. Le dije: 'Mamá, las oportunidades hay que agarrarlas fuerte, hay que aprovecharlas y para delante con todo'. Pero luego lo pensé y dije: 'Madre mía que mi madre se va a la isla y a mí me entraron los siete males, pero yo encantada de que esté viviendo la aventura.

- ¿Cómo lo estáis viviendo en casa? ¿Cómo lo está llevando tu padre?

Pues es algo duro para todos los familiares que estamos en plató y que estamos viendo a los concursantes. Una experiencia en la que lo pasan realmente mal: broncas, discusiones... pero también lo vivimos con mucho orgullo porque al final mi madre está dando mucho de ella y aunque sea duro mi padre está muy contento con cómo lo está haciendo.

- ¿Qué crees que es lo que peor está llevando tu madre? La falta de comida, el cansancio...

Lo peor que puede llevar mi madre, después de las circunstancias de la supervivencia, es el tema de los bichos. Eso lo lleva fatal. De hecho he visto en algunas imágenes que esta comida por los bichos y creo que eso lo va a llevar muy mal. Y además se ha visto metida en unos conflictos... ¡y ella odia los conflictos! Todo eso debe ser un gran peso para ella porque al final eso te afecta, sobre todo psicológicamente, y estar bien de mente ahí creo que es algo fundamental.

- ¿Qué nos puedes comentar acerca de los momentos tensos que ha tenido con alguno de sus compañeros de concurso, como Carmen Borrego o Mario?

Pues es que mi madre es competitiva, pero no tiene una competitividad tóxica. Ella sabe cuando tiene que perder, pierde y ya está. Y acepta que a veces las cosas van bien y otras veces las cosas no van tan bien.

- ¿Quiénes crees que son sus apoyos dentro del concurso y qué tal la ves con su equipo?

Pues yo, por lo que he visto hasta ahora, pienso que su gran apoyo es Ángel Cristo, porque mi madre es una persona que no prejuzga a nadie. Mi madre quiere conocer a todo el mundo siempre. También con Arkano he visto que ha tenido buena conexión, con Pedro García Aguado y también con Blanca Manchón.

- ¿La ves como ganadora?

Por supuesto que sí. Por supuesto que la veo como ganadora y confío plenamente en ella y estoy muy orgullosa de ella.

- ¿Qué opinas acerca del apodo que le ha puesto tu madre a Carmen Borrego: 'la madre superiora'. ¿Te lo tomas con humor o ves incómoda a tu madre en este tipo de situaciones?

Mi madre está incómoda en estas situaciones pero el mote me lo tomo con humor, así me lo tengo que tomar. Y sí, ha tenido un conflicto con Carmen Borrego, pero ahora parece que lo han arreglado, se lo están tomando con humor ellas mismas que es lo importante.

- Tu madre ha contado que eres muy fan del programa. ¿Te atreverías a ir a Supervivientes?

Yo sí me atrevería, siempre he dicho que es el reality que más me llama la atención, que más me gusta. Tengo que hablar con mi madre cuando llegue a ver qué tal su experiencia pero sí, yo creo que me atrevería.

Arranca 'Supervivientes 2024': todo lo que tienes que saber sobre esta nueva edición

- ¿Te ves trabajando en la televisión después de ser la defensora de tu madre en el plató?

Eso no. No creo. A mí la televisión me pone muy nerviosa y creo que se me nota. Me lo dice mucha gente, que voy atacada de los nervios.

- Tus padres han sido y son ejemplo para ti. Tu madre incluso te ha animado a que estudies interpretación. ¿Te ves como actriz?

La interpretación es un mundo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Siempre he sido muy teatrera, muy payasa en casa, desde que soy pequeña, aunque me frena mi vergüenza,, que es algo que tengo que trabajar mucho. Muchas veces me he planteado hacer algún curso de interpretación y he hecho algunas pruebas para alguna serie... es una espinita que tengo pendiente.

- Sabemos que estudias Diseño: ¿tienes claro dónde enfocar tu futuro profesional?

Sí, el diseño me encanta, la moda no tanto. Estoy ahora terminando la carrera y en un futuro me gustaría enfocarlo un poco a comunicación de marcas de lujo o hacer algún máster. Pero aún no lo tengo muy claro porque me gustan tantas cosas a la vez... Así que iré probando un poquito de cada para ver qué tal.

- Por último, ¿con qué lugar de España te quedas: Córdoba, Asturias o Madrid?

¡Qué difícil! Madrid me encanta, pero lo descarto. Mi corazón está dividido entre Córdoba y Asturias, desde luego, norte y sur. Nací en Córdoba y me bauticé en Asturias. No puedo decidirme porque Asturias tiene una parte de mí y Córdoba son mis raíces.

- ¿Cómo es la relación que tienes con tu hermano, Juan Rodrigo, de 15 años?

Tengo un hermano pequeño y genial. Le adoro. Es lo que más quiero en el mundo. Tiene 15 años y hace más el papel de hermano mayor que yo. Es muy protector conmigo. Con mi madre tiene una conexión superfuerte. Igual que yo tiro mucho para mi padre, mi hermano tira mucho para mi madre; así que él también está disfrutando muchísimo de ver a mi madre en el concurso. La está viendo luchar y, como todos, está muy orgulloso de ella.

- ¿Cómo crees que le irá a tu madre en la gala de este jueves?

¡Hay que salvarla! Tiene que salvarse, que seguro que lo hará porque tengo muchísima fe. Espero que se quede en el concurso hasta el final, porque para mí es la ganadora.