Arancha del Sol desvela la reacción de Finito de Córdoba cuando le contó que la habían llamado para ‘Supervivientes’

Arancha del Sol se encuentra muy ilusionada con su nueva aventura profesional. Hace una semana, la modelo se convirtió en la primera concursante confirmada para esta nueva edición de Supervivientes: “Sé que a muchos os sorprenderá verme aquí. A mí, también, la verdad”, aseguraba en su vídeo de presentación. A las puertas de cruzar el mar Atlántico y enfrentarse a grandes retos, Arancha se ha sentado en un plató de televisión para confesar los aspectos más importantes de su vida y ha desvelado qué le dijo su marido Finito de Córdoba cuando se enteró de que se iba a los Cayos Cochinos.

“Estoy atacada, en la que me he metido por favor. Todas las noches me acuesto bien, duermo bien y a las tres de la mañana, empiezo a pensar y comerme la cabeza”, ha comenzado expresando Arancha del Sol en ¡De viernes!. Los presentadores han confesado que le sorprendió que la modelo se convirtiera en una de las participantes, algo que también pasó en su familia, pero no con su marido: “Curiosamente a mi marido, no. Me apoya en todo. Hay un momento que reflexiona y pone en una balanza y dice: -Esto es lo bueno y lo malo-. Me pone en tierra”, ha relatado. Sin embargo, quién sí se ha llevado una grata sorpresa ha sido su hija Lucía de 21 años, que se ha convertido en su mayor “fan”: “Luego tengo una hija que es superfán de este programa. Ella estaba feliz de que fuera a Supervivientes hasta que dijo: '¡Qué se va mi mamá cuatro meses!' Cuatro meses, con suerte, yo voy a poner todo de mi parte", ha asegurado, afirmando que su hijo Juan de 15 años, también está muy ilusionado por su aventura, pero tiene miedo por el tiempo que va a pasar sin su madre.

Más allá de su retorno a televisión y estar controlada las 24 horas del día por las cámaras del reality, Arancha ha asegurado que su mayor miedo no es saltar del helicóptero, —algo que suele tener en vilo a los concursantes que participan en cada edición—: “Para mí eso ‘los mosquitos’ es peor, fíjate, que el salto. A priori, eh, que igual cuando mire desde el helicóptero diga: '¡Pero vamos a ver!” ha exclamado. Además, una de las mayores ilusiones de Arancha del Sol es que su marido vaya a visitarla a la Isla y la sorprenda, ya que nunca han pasado tanto tiempo separados y es algo que quizás le sea algo complicado.

Por otro lado, Arancha no ha querido desaprovechar la oportunidad de hablar de algunos de los que se han convertido en los momentos más importantes de su vida. La historia de amor entre la presentadora y Finito de Córdoba ha sido una inspiración para muchos. Tras más de dos décadas, Arantxa del Sol y su esposo siguen demostrando que el amor auténtico perdura. Esta pareja, que formalizó su compromiso en una emotiva ceremonia en 2001, celebró recientemente dos décadas desde su boda, rememorando con cariño y felicidad el momento en que optaron unir sus destinos para siempre. “Fue un sueño de día, nunca me imaginé la respuesta de esa gente de la ciudad, de los cordobeses, cómo nos apoyaron. Si me lo hubiesen contado, hubiese preferido algo más íntimo, pero fue tan bonito. Se echó toda la gente a la calle, vistieron los balcones con mantones… Solo en Andalucía son capaces de trasmitirse ese cariño”, ha dicho sobre su boda.

La comunicadora está ante una excelente oportunidad para revelar el motivo que la llevó a buscar nuevos horizontes. Siempre ha brillado como una estrella, pero en los últimos años se ha enfocado más en su vida personal. Sin embargo, ha decidido volver a la que ha sido siempre su casa: “Estoy con ilusión, con miedo, con responsabilidad por la respuesta que he recibido a través de las redes. Para mí es un medio de comunicación nuevo, he pasado los 50, pero me ha sorprendido cómo han respondido los que crecieron conmigo. Me llena de fuerza y responsabilidad. Viví la época dorada de la televisión”, ha relatado. Asimismo, ha expresado que nunca tomó ella la decisión de irse de la pequeña pantalla: "Nunca me retiré, es la verdad. no sé...Creo que el destino tiene mucho que ver, de repente me casé y decidieron que me había retirado, pero nunca me retiré", ha finalizado.