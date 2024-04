Daniel Sancho declara por el supuesto asesinato premeditado de Edwin Arrieta El acusado ha llegado al tribunal en un furgón que, por primera vez, no llevaba los cristales tintados, lo que ha permitido tener una imagen suya

El juicio contra Daniel Sancho se ha reanudado este martes después de su aplazamiento el jueves pasado por problemas con el aire acondicionado en el Tribunal Provincial de Samui en medio de una intensa ola de calor en Tailandia. La sesión de hoy ha estado marcada por uno de los momentos más esperados del proceso: la comparecencia del chef sobre lo sucedido a Edwin Arrieta el pasado agosto. El acusado del supuesto asesinato premeditado y descuartizamiento del cirujano colombiano ha llegado a los juzgados en un furgón que, por primera vez, no llevaba los cristales tintados, lo que ha permitido tener una imagen del chef, aunque apenas se distinguía su silueta.

En la sala no han faltado sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que han vuelto a llegar por separado. En este momento tan complicado, en el que está en juego el futuro de su hijo, la expareja permanece totalmente alejada y enfrentada, sobre todo, a raíz de la denuncia que la analista interpuso contra el actor por un supuesto delito de insultos y vejaciones continuadas.

Daniel ha tomado la palabra después de que testificaran esta mañana tres policías, uno de inmigración y dos de la comisaría de Phangan, isla cercana a Samui donde lo detuvieron tras el supuesto asesinato el 2 de agosto.

Por primera vez, el actor ha estado acompañado de Carmen Balfagón durante el juicio. La portavoz de la familia Sancho ha dicho que se encontraba "bien" y Rodolfo ha asegurado que estaba "preparado" para escuchar la declaración de su hijo. Su semblamente era tan serio que los periodistas le han preguntado si le pasaba algo. "Estoy cansado", ha respondido.

Por su parte, el abogado tailandés del cocinero, Apichart Srinual, ha confirmado que el intérprete finalmente no declarará. "Tras consultarlo, hemos decidido que no es necesario que Rodolfo testifique, ya que se trataba de un asunto menor, relacionado con un abogado que visitó a su hijo en prisión sin que él lo solicitara", ha dicho. Además, ha explicado el motivo por el que los tres policías han declarado antes que Sancho: "Ellos tienen que cumplir con sus obligaciones y el acusado, de todas formas, tiene que permanecer en el tribunal". El letrado confía en que la declaración de Daniel concluya hoy, "pero no está claro a qué hora porque por parte del fiscal y la coacusación tienen cosas qué preguntarle".

Silvia ha comentado a la prensa que no había podido hablar con su hijo y que no sabía si iba a poder estar presente en la sala durante la declaración del chef. Cuando los periodistas le han preguntado si se encontraba animada ante un día tan decisivo como el de hoy, ha pronunciado un "no" rotundo.

Estaba previsto que el caso quedara visto para sentencia a finales de esta semana, pero dado que se tuvieron que cancelar varias sesiones no está claro si finalizará el 3 de mayo.