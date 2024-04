El abrazo entre Rodolfo Sancho y los abogados de la familia de Edwin Arrieta

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo han estado presentes en la tercera sesión del juicio contra su hijo Daniel por el supuesto asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. Los padres del acusado han llegado por separado y sin hacer declaraciones. El abogado tailandés del cocinero, Apichart Srinual, sí se ha detenido ante la prensa. "Tras dos días de intenso juicio, el estado de ánimo de Daniel ayer era de alivio, se relajó aún más", ha dicho. "Personalmente, estoy convencido de que Daniel no cometió el crimen. De hecho, fue en defensa propia. Ocurrió por un incidente en el que sólo estaban implicadas dos personas. Afirmamos que no tenía intención de hacer tal cosa", ha añadido.

- La intrahistoria de la polémica entrevista de Rodolfo Sancho sobre el caso de su hijo Daniel

Los abogados de la familia de Edwin Arrieta en España, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, del bufete Ospina Abogados, también han estado presentes en la vista de hoy, en la que han testificado los policías que participaron en la investigación.

- Rodolfo Sancho rompe su silencio sobre el caso de su hijo Daniel: del shock inicial a su lucha como padre

Ospina, que regresa ya a España y delega en sus asociados tailandeses el desarrollo de la coacusación, ha contado cómo ha sido su relación con la familia de Daniel durante el juicio. "Hemos mostrado nuestro apoyo y nuestro afecto a Rodolfo Sancho. Él también lo ha tenido con nosotros. Le deseamos lo mejor y el mayor de los cariños en estos momentos". "Ha tenido un trato humano con nosotros encomiable y de verdad que lo siento y le deseo lo mejor en este momento tan difícil", ha asegurado.

Eso sí, a nivel judicial, no ha habido ningún acuerdo entre ambas partes. "No lo hay, no lo ha habido y no creo que llegue", ha dicho Ospina con rotundidad. "La posición de Daniel es negar los hechos, él se considera no culpable, pero también adelanto que si hubiera algún tipo de acercamiento entre las partes, estaríamos encantados de valorarla. No buscamos venganza, buscamos justicia. No queremos hacer más daño del que se está produciendo. Aquí todos han perdido. Mis clientes han perdido a un ser querido y el daño que están sufriendo y la tristeza que sienten es muy profunda", ha manifestado.

Uriarte también se ha mostrado muy comprensiva con Rodolfo. "Entiendo su postura, su comportamiento, aprovecho para decir que él sí ha hablado con nosotros", ha dicho en TardeAr, el programa de Ana Rosa Quintana. Aunque no ha desvelado el contenido de la conversación por "respeto" al actor, la abogada de la familia de Edwin Arrieta sí ha confirmado que terminó "con un abrazo". "Como ser humano, no puedo si no decirle que lo siento por lo que ha ocurrido y cómo le ha podido involucrar a él porque, al final, no es responsable de los actos de su hijo", ha declarado.

- Las rotundas declaraciones de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en la segunda sesión del juicio contra su hijo Daniel

La letrada cree que las duras palabras de Rodolfo a la prensa fueron fruto del "nerviosismo". "Entrar en ese tribunal es muy imponente. Es una sensación extraña porque no estamos acostumbrados a ver al acusado en esa situación. Está encadenado de pies y manos. Yo no soy su familiar, soy la abogada de la parte contraria, y me da muchísimo respeto, entiendo a su padre, entiendo que esté muy nervioso", ha reconocido.

La vista de este jueves ha sido la última de la primera semana del juicio debido a la festividad del Songkran o Año Nuevo Budista en Tailandia, que se celebra desde mañana hasta el martes. El proceso se retomará el próximo miércoles, 17 de abril, por lo que Rodolfo se ha diriguido a los periodistas y les ha dicho: "Que paséis buenos días de descanso. Gracias. Pasad buenos días". Antes de subirse al coche, el actor ha confirmado que su hijo está "bien", lo mismo que ha dicho minutos después el abogado tailandés del cocinero. "Daniel parece estar bien, no tiene problemas".