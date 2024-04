Las palabras de Rodolfo Sancho en la semana decisiva en el juicio contra su hijo Daniel

Han comenzado las sesiones más esperadas del juicio de Daniel Sancho en Tailandia, pues es esta semana cuando se esperan las declaraciones de Rodolfo Sancho y su hijo en el proceso que se sigue contra él por el supuesto asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta. A su llegada a la nueva vista ante el juez, Rodolfo Sancho ha respondido a las preguntas de la prensa acerca de esta tercera semana de proceso. "Todas las semanas son igual de importantes" aseguró el intérprete, que podría declarar entre el miércoles y el jueves. También el miércoles 24 de abril subiría al estrado Juan Gonzalo Ospina, abogado que representa a la familia Arrieta y que declarará en representación de esta.

El letrado ha querido matizar algunas de las informaciones que se han comentado los últimos días acerca del proceso. En el descanso que se hizo a la hora de la comida explicó que no se encontraron los restos del tórax del cirujano de los que se está hablando estos días (se dijo que lo habían incluido en la investigación por error), un hallazgo que no figuró nunca en el expediente del caso. "Al principio el policía que trató con aquella bolsa tuvo dudas de si podía o no ser el tórax, pero el resto de agentes verificaron que no había ningún torso, e incluso, lo fotografiaron. Es triste que malintencionadamente se vuelque información que es completamente falsa. Deben saber que los padres de Edwin cada vez que este tipo de información sale a la luz sufren aún más. Concretamente el padre a raíz de esta falsedad está pasando unos momentos lamentables" dijo.

Habló además de la cuantía de la indemnización que ha pedido la familia Arrieta, que se dijo que se habría incrementado. Según Ospina no es así y siguen reclamando lo estimado inicialmente: unos 400.000 euros. En la sesión de hoy martes 23 de abril se ha hablado de las heridas que se encontraron en los restos hallados del cirujano, destacando los forenses la violencia que muestran, y también las heridas que presentaba el acusado en las manos. Ha declarado además el primer traductor que tuvo Daniel en la prisión de Koh Samui. Indicó que no conocía las leyes del país y que tuvo que explicarle cómo era el proceso legal. Prestaron testimonio además los primeros abogados que defendieron a Sancho durante los interrogatorios policiales.

El miércoles finaliza el turno de los testigos de la acusación (han subido al estrado 28 personas) por lo que se dará inicio a los testigos presentados por la defensa, que cuenta con unos 25 testimonios. Entre ellos están el actor Rodolfo Sancho y Daniel, que dará por primera vez su versión acerca de lo ocurrido el pasado agosto. En unas declaraciones del pasado mes de marzo a EFE, Daniel aseguró que quería hablar de lo que sucedió entre Arrieta y él. De nuevo, como en todas las sesiones del proceso, a Daniel le han acompañado en la sala sus padres Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que no ha querido hacer declaraciones a la salida del juzgado.