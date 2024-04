Arranca el juicio contra Daniel Sancho con la presencia de sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

Este martes, 9 de abril, ha comenzado el juicio en Tailandia contra Daniel Sancho, acusado de asesinar a Edwin Arrieta. El cocinero español, hijo del actor Rodolfo Sancho, se ha sentado en el banquillo de los acusados, en un juicio en el que la Fiscalía del país asiático tratará de demostrar que asesinó de forma premeditada al cirujano colombiano, mientras la defensa argumentará que fue un accidente.

Rodolfo Sancho, que llegó a Tailandia hace unas dos semanas, y Silvia Bronchalo, que aterrizó en el país un día antes de que diera inicio el proceso, han estado presentes en el arranque del juicio. El actor ha llegado aparentemente tranquilo al tribunal provincial de Samui, respondiendo con amabalidad a los más de 50 medios españoles que se han desplazado hasta allí para cubrir uno de los casos más mediáticos de los últimos años.

El juicio se está celebrando a puerta cerrada, lo que ha impedido ver a Daniel Sancho esposado de pies y manos. Las cámaras tan solo han captado su llegada en un furgón de la policía tailandesa.

En el juicio también están presentes los abogados de la familia de Arrieta en España, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, del bufete Ospina Abogados, también han estado presentes en el juicio. De hecho, Juan Gonzalo Ospina ha hablado con los medios ha su llegada. "Hemos tenido la oportunidad de hablar con Rodolfo, hemos intercambiado alguna palabra de lo más cordial. Me ha demostrado su afecto más humano en estos momentos tan difíciles para todas las partes", ha dicho el letrado. Según ha trasladado, el actor podría estar presente en la sala durante el juicio: "Nosotros entendemos que sí, que va a poder estar en la sala. Está desarrollándose todo con total normalidad", ha añadido.

En esta primera sesión, está previsto que todas las partes hagan un alegato inicial y declaren cuatro testigos de la Fiscalía que coincidieron con Sancho en la isla de Phangan, escenario de los hechos ocurridos el pasado 2 de agosto. En concreto está citada a declarar la mujer que encontró los primeros restos del fallecido en un vertedero, la que alquiló una moto al chef y los encargados de los dos hoteles en los que se alojó el acusado, uno de ellos en el que tuvo lugar el supuesto asesinato.

El abogado de oficio tailandés de Sancho, Aprichat Srinuel, argumentará durante el juicio que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea, en la que su cliente actuó en defensa propia. El fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, tratará de demostrar que se trató de un asesinato premeditado. Además, acusará al chef de haber descuartizado el cadáver del colombiano y haber destruido su pasaporte.

¿Cuándo declarará Daniel Sancho?

El próximo 25 de abril comparecerán Daniel Sancho y su padre, el actor Rodolfo Sancho. Los padres de Edwin Arrieta finalmente no declararán en el juicio al haber rechazado el tribunal su petición de hacerlo por videoconferencia.

El chef se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto tras declararse culpable del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo en declaraciones a Efe cuando fue detenido. Daniel podría enfrentarse a la pena capital por este crimen.