Primeras declaraciones públicas de Daniel Sancho tras su detención: 'Soy culpable, pero yo era su rehén'

Daniel Sancho Bronchano ha pronunciado sus primeras palabras en público tras su detención en Tailandia acusado de asesinato, donde el chef español de 29 años declara que "soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula", dice en su testimonio a Efe mientras sigue bajo custodia policial tras los hechos que se le imputan.

¿Quién es Edwin Arrieta? Así era el cirujano supuestamente asesinado por Daniel Sancho

"Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", añade el hijo mayor del actor Rodolfo Sancho durante una conversación con la citada agencia, charla que se ha producido frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan donde sigue detenido.

Asegura Daniel Sancho que "él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", señala.

"Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba", cuenta sobre sobre Edwin Arrieta Arteaga, cirujano plástico de 44 años de origen colombiano cuyo cuerpo desmembrado apareció el viernes en un vertedero del país asiático. Relata el acusado que llegó a Tailandia el 30 de julio y a la isla de Phangan el 1 de agosto, lugar donde el médico habría decidido unirse a su viaje.

Sobre si se ha sentido presionado por los agentes para declararse culpable, el cocinero afirma que "no me sentí cómodo, pero tampoco forzado". Asegura que "nadie me ha pegado ni me ha hecho daño”, y que en esos momentos tras su arresto "sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo".

Desvela por último que había hablado tras su detención con su padre y amigos, confirmando que su progenitor estaba de camino a Tailandia y que cree que llegaría a Samui el lunes o el martes. La policía ha llevado este domingo a Daniel Sancho a distintos puntos de la isla para la reconstrucción del crimen, incluida la playa donde supuestamente estuvo con Arrieta poco antes de su desaparición.

Loading the player...

Así hablaba Rodolfo Sancho de su hijo Daniel dos semanas antes de su detención