Rodolfo Sancho hace balance en ¡HOLA! de sus 16 años de relación con Xenia Tostado

La historia de amor de Rodolfo Sancho y Xenia Tostado se remonta a hace dieciséis años. La pareja de actores se conoció durante el rodaje de la película Cuba libre, que dirigió Raimundo García en 2005, se enamoraron, tuvieron una niña y el resto, como se suele decir, es historia. El protagonista de El Ministerio del Tiempo, Mar de plástico y No habrá paz para los malvados y la actriz de La cocinera de Castamar, Amar es para siempre y Sin tetas no hay paraíso han hecho de la discreción su forma de vida. Son inmensamente felices con la familia que han formado junto a su hija, Jimena, de seis años, y el hijo del actor, Daniel, de 27, nacido de una relación de juventud del hijo de Sancho Gracia. Aunque siempre ha sido muy reservado al hablar de su vida privada, el actor hace una excepción para hablarnos del excelente momento que vive a nivel personal y profesional, de si le volvería a gustar volver a trabajar con su pareja y de si sus hijos han heredado a no su vena artística. Visitamos al actor en el set de rodaje de su última película La piel del tambor, una ambiciosa producción rodada en inglés junto a un elenco internacional formado por Richard Armitage, Fionnula Flanagan, Paul Guilfoyle, Paul Freeman y Alicia Borrachero, así como actores nacionales de la talla de Alicia Borrachero, Jorge Sanz y Amaia Salamanca, gran amiga de su pareja, Xenia Tostado, y con la que no había coincidido todavía en pantalla. Dale al play y no te pierdas sus declaraciones.

