El mágico fin de semana de Álex González y María Pedraza disfrutando de su amor en Disneyland París La pareja protagonista de 'Toy Boy', que ya no oculta su relación, derrocha complicidad y humor en la ciudad de la luz

Álex González y María Pedraza se han convertido en una de las parejas del momento. Desde que coincidieron en el rodaje de la segunda temporada de Toy Boy, todo apuntaba a que lo suyo había traspasado la pantalla. A los rumores que surgieron sobre un posible romance el pasado verano, se sumaron varias imágenes que no dejaban lugar a dudas. Y ahora ya, la pareja de actores no oculta su amor. Este fin de semana, han vivido su cita más mágica en Disneyland París. Allí se han fotografíado juntos... y por separado. La protagonista de Élite ha compartido diferentes publicaciones junto a su chico en las que se evidencia la enorme complicidad que existe entre ellos. Acompañados de un buen amigo, los dos actores se han montado en varias atracciones y han podido compartir momentos con los míticos personajes de Disney. Se lo han pasado como niños, especialmente María Pedraza, como se puede comprobar en el vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

