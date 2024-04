Rodolfo Sancho rompe su silencio sobre el caso de su hijo Daniel: del shock inicial a su lucha como padre

Rodolfo Sancho ha concedido su primera entrevista para hablar en profundidad sobre cómo está afrontando el juicio contra su hijo Daniel, acusado de asesinar premeditadamente a Edwin Arrieta. "Intento estar estable, no tener ni grandes bajones ni grandes subidones", dice el actor al inicio de El caso Sancho: Episodio cero, el documental que este martes, 9 de abril, se ha estrenado en HBO Max.

Rodolfo, de 49 años, ha recibido a las cámaras en Fuerteventura, la isla en la que vive desde hace tiempo junto a su pareja, la actriz Xenia Tostado, y la hija de ambos, Jimena. Allí ha contado que se enteró de la detención de su hijo por uno de sus hermanos. Tras el shock inicial, lo único que le preguntó a su hermano era si Daniel estaba vivo. Después, le trasladó a su novia lo que había pasado. "Puso los ojos como platos. Reacciona con estupefacción", explica.

A partir de ese momento, el protagonista de El Ministerio Del Tiempo se puso rápidamente en marcha para conocer que había pasado exactamente. "Mi sensación era la de estar en una película. Yo sabía que estaba en Tailandia, que se iba a hacer Muay Thai, a practicar la cocina tailandesa... Daniel no tiene ese currículum de delicuente, era todo muy extraño. Mi reacción fue no ceerme todo a pies juntillas", añade.

El actor llamó inmediatamente a la embajada y al día siguiente pudo hablar con su hijo. "Cosa bastante estrambótica", señala. En esa conversación, "Daniel me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica". Tras escucharle, Rodolfo se transformó "en un padre luchando por su hijo". Esa actitud le ha permitido "no caer en depresión", aunque ha tenido momentos muy difíciles en los que ha sufrido y se ha entristecido. "La situación no es la mejor del mundo, pero las hay mucho peores", reflexiona.

Uno de los instantes más duros que recuerda fue ver a su hijo en la prisión de Koh Samui. "Duermen en una especie de colchoneta en el suelo, hay hacinamiento, pero que no haya violancia ya me parece importante, esa cárcel es muy amable en ese sentido, esa tranquilidad la tuve desde el principio", asegura.

En el episodio, Rodofo también profundiza sobre la relación que existía entre su hijo y Edwin. "No sé muy bien por qué va Edwin a la isla, habrían quedado allí, no sé si con la intención de ver un negocio allí... No sé a ciencia cierta si mi hijo recibió dinero de Edwin. Al principio sí, no sé si tenían una tarjeta conjunta", comenta. El actor cree que Daniel no le contó nada sobre el cirujano colombiano porque "era algo personal". "A ciertas edades crees que puedes solucionar tus problemas, no lo sé muy bien, sinceramente. Mucha gente tiene una relación toxica, equivocada, esto ha detonado en algo tremendo, pero todo es un aprendizaje", manifiesta.

Tras lo ocurrido, Daniel le explicó a su padre que Edwin "le había amenazado y que se había defendido de un intento de agresión sexual". "Luego nos cuenta todo lo demás, la pelea, el pánico, el estado de disociación, todo eso...", añade, en referencia al descuartizamiento del cádaver. "A mí me llamó la antención que el descuartizamiento no tenga casi pena, bajo la ley no es un dato importante, pero es lo más escabroso, lo mejor hubiera sido reconocer que ha tenido una pelea y ha pasado esto, pero entra en pánico... Daniel ahora sabe de leyes, pero en aquel momento solo sabía que había un tipo muerto y hay pena de muerte", sostiene.

Al actor lo único que le importa es que "hubo una pelea y en esa pelea hubo un accidente". Además, "yo tengo la percepción de que hay dos víctimas y sin duda un fallecido y es terrible", por eso se solidariza con la familia de Edwin. "Puse un mensaje a la hermana, al principio, que sentía su perdida, me parecía que era correcto, sigo sintiendo la pérdida de ese ser humano. Yo quiero que la verdad salga y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestras sensaciones y sentimientos", relata.

Aunque intenta aferrarse al presente, Rodolfo espera que el juicio sea lo más favorable para Daniel. "El concepto de cadena perpetua lo tengo eliminado de la cabeza. Tenemos la ilusion de que le declaren no culpable", dice.

Por último, se emociona al compartir cómo es su relación con Daniel, al que tuvo con tan solo 19 años. "Muy cercana y divertida. Justo antes de que ocurriera esto, estuvo 15 días conmigo aquí en Fuerteventura, nos reimos mucho, lo pasamos bien, cocina que da miedo, tiene esos errores de la edad, esa vanidad... la humildad es algo que se aprende con la edad y con las hostias", comenta. Además, reflexiona sobre su papel como padre. "La vida es incontrolable. Me he cuestionado que fui un padre muy joven, que no tenía la madurez que tengo ahora, pero ¿me voy a culpar por una cosa así? Las cárceles del mundo están llenas de personas que tienen padres, que tienen hijos...", argumenta.

¿Por qué ha desaparecido la entrevista de Rodolfo Sancho?

El caso Sancho: Episodio cero, con el testimonio inédito de Rodolfo Sancho, se ha estrenado este martes en HBO Max. Horas después del estreno, el episodio ha dejado de estar disponible en la plataforma. Esto ha alertado a los usuarios de X, antes Twitter, que se preguntaban que había pasado. Tras unos instantes de incertidumbre, HBO Max ha lanzado el siguiente comunicado: "Estamos teniendo un problema técnico que esperamos resolver pronto. El contenido estará disponible de nuevo en breve. Disculpad las molestias".