Daniel Sancho se declara no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta El hijo del actor Rodolfo Sancho ha asegurado que la muerte del cirujano colombiano se debió a un accidente

Día clave para Daniel Sancho, que continúa en prisión por el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Este lunes, 13 de noviembre, el cocinero se ha sentado ante el juez para negar o aceptar los cargos de los que le acusa la Fiscalía: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. Estaba previsto que Daniel declarara el pasado 25 de octubre, pero la vista se aplazó hasta el día de hoy ante la solicitud del cocinero de disponer presencialmente de un traductor del tailandés al español para entender perfectamente de qué se le está acusando.

Según informaron a EFE fuentes cercanas al caso, el hijo del actor Rodolfo Sancho se ha declarado no culpable del asesinato premeditado de Edwin en la isla de Phangan, así como de hacer desaparecer su pasaporte, dos de los tres cargos en su contra. Sí se ha declarado culpable de descuartizar y ocultar su cuerpo. Daniel ha asegurado durante la vista que la muerte del cirujano colombiano se debió a un accidente.

Tras esta declaración, se inicia un procedimiento que incluiría una nueva declaración y examen de pruebas que culminaría en un juicio, que podría celebrarse entre febrero y abril de 2024, según explicó la Fiscalía.

Después de esta vista en el tribunal de la isla de Samui, el chef se reunirá con su abogado de oficio, Krit Sudthanom, para seguir preparando su defensa. El letrado Krit Sudthanom toma el relevo del primer letrado tailandés que tuvo el joven, Anan Chuayprabat. Cabe recordar que el actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel, decidió prescindir de los servicios de Anan Chuayprabat por "discrepancias en la defensa".

La Fiscalía determinó que Sancho había cometido un asesinato premeditado, se había desecho del cadáver y, además, le sustrajo su pasaporte. El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, por eso el equipo jurídico de Daniel en España, integrado por el Bufete Jurídico Marcos García Montes y Despacho Jurídico-Criminológico Carmen Balfagón, intentó demostrar que el crimen no estaba planeado al justificar que todos los utensilios que compró en el país asiático, los cuchillos y la sierra, eran para cocinar y no para acabar con la vida de Arrieta. "No es lo mismo premeditación que improvisación", explicó Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

El cocinero se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo en declaraciones a EFE tras su detención.

En estos meses, Daniel ha recibido la visita de sus padres. La primera en ir a verle fue su madre, Silvia Bronchalo. "Nadie está preperado para recibir una noticia así. No nos prepara nadie para esto", lamentó tras reencontrarse con su hijo en la cárcel. Rodolfo Sancho, por su parte, ha viajado dos veces a Tailandia. La última vez fue a finales de octubre y se negó a dar detalles sobre el caso. Tan solo confirmó que se encuentra "muy bien" y pronunció un "gracias" cuando los periodistas le desearon mucho ánimo.