Novedades en el caso de Daniel Sancho: se aplaza la vista hasta el 13 de noviembre y ya tiene abogado tailandés

Este jueves iba a ser un día clave para Daniel Sancho. La Fiscalía iba a leerle los cargos de los que le acusa en una vista en el tribinal de la isla tailandesa de Samui. Sin embargo, todo ha cambiado en el último momento. La vista, que comenzó a las 9:00 de la mañana hora local, las tres de la madrugada en España, fue primero pospuesta por el tribunal unas horas y después hasta el 13 de noviembre, ante la solicitud de Daniel de disponer presencialmente de un traductor del tailandés al español.

El cocinero, de 29 años, salió a primera hora de la mañana de la prisión de la isla de Samui en un fugón policial con destino al tribunal de la isla. Las cámaras captaron la llegada del vehículo, pero fue imposible ver al detenido.

Rodolfo Sancho, por su parte, apareció en la corte tailandesa con semblante muy serio y sin hacer declaraciones al respecto. Tan solo confirmó que se encuentra "muy bien" y pronunció un "gracias" cuando los periodistas le desearon mucho ánimo. El actor, de 48 años, se reencontró con su hijo en el interior del tribunal y pudo hablar con él antes de que volviese a ser trasladado a la cárcel.

Es la segunda vez que Rodolfo viaja a Tailandia para apoyar a su hijo. Ayer estuvo dos horas en la prisión de la isla de Samui y pudo volver a verle. El actor, muy discreto con la situación del joven, aseguró que le había visto "bien".

La Fiscalía presentó ayer su informe ante el tribunal, en el que acusa a Sancho de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena, que debían ser leídos hoy al español en la vista.

Además de posponer dicha vista, el tribunal asignó a Sancho un abogado de oficio, Krit Sudthanom, quien explicó en las puertas del juzgado que Daniel no hizo ninguna declaración y transmitió su deseo de disponer de un intérprete presencial, después de que el juzgado le ofreciera un traductor en línea. "Se suponía que hoy sería el día para el análisis del testimonio pero el señor Daniel no entiende tailandés y necesitaba un intérprete de español. Por lo que la cita quedó pospuesta por ahora. Hasta el momento no ha habido ningún testimonio", dijo el letrado, quien todavía no se ha reunido con Sancho. "Probablemente lo haré después del 13 de noviembre para que pueda encontrarse con el intérprete y comprender primero las acusaciones. No estaba listo para hablar todavía porque no entendía las acusaciones", añadió.

La pena a la que podría enfrentarse Daniel Sancho

Daniel se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto tras declararse culpable del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo en declaraciones a EFE tras su detención.

Sus abogados en España intentaron demostrar que el crimen no estaba planeado al justificar que todos los utensilios que compró en el país asiático, los cuchillos y la sierra, eran para cocinar y no para acabar con la vida de Arrieta. "No es lo mismo premeditación que improvisación", explicó Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. Esta diferencia era clave para el futuro de Daniel. Ahora, tras el informe de la Fiscalía, la situación del joven se complica bastante. El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, pero, de dictarse, ésta suele ser después conmutada por la cadena perpetua. Por otra parte, la confesión y cooperación del acusado puede ayudar a reducir significativamente la pena.