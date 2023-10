Esta es la estrategia de defensa de Daniel Sancho para evitar la pena de muerte en Tailandia

Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto tras declararse culpable del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El cocinero, de 29 años, permanece en la cárcel de la isla de Koh Samui, al sur de Tailandia, a la espera de juicio. La Policía tailandesa ha pedido para él la pena de muerte por considerar que se trata de un crimen premeditado. Pero la defensa del joven pretende demostrar que no planó el crimen. Para ello ha elaborado un informe que justifica que todo lo que compró en el país asiático era para cocinar y no para acabar con la vida de Arrieta. Según este documento al que ha tenido acceso el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, "no existe premeditación en cuanto a los cuchillos, la sierra y las bolsas", por tanto, los abogados de Sancho tratarán de demostrar que actuó únicamente por improvisación.

"Hemos hecho este informe porque se ha hablado mucho de que había habido una premeditación en la compra de los utensilios", ha comenzado diciendo Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho. A su juicio, si hubiera existido premeditación, Daniel habría adquirido otro tipo de objetos. "Nosotros con este informe hemos puesto de relieve que estas compras no tienen que ser necesariamente premeditadas porque si piensas que vas a matar a una persona y la vas a descuartizar a lo mejor no compras estos elementos, compras otros, en concreto, nos llama la atención lo de la sierra", ha continuado explicando.

- ¿Por qué no ha solicitado Daniel Sancho el perdón real?

"La sierra que compra Daniel es para cortar madera básicamente. En Tailandia el serrucho se usa para una fruta que no se puede cortar de otra manera y para abrir cocos. La sierra para piezas de carné es otra distinta, que se vende en ese mismo supermercado y que vale exactamente lo mismo. No se me ocurriría comprar una sierra para madera para el fin que yo pretendo", ha añadido.

En cuanto a los cuchillos, Balfagón señala que es un utensilio compatible con la profesión de Daniel. "Es cocinero y lo hemos acreditado. Tiene un diploma de cocina y de pastelaría. Daniel iba a estar hasta el 23 de agosto en Tailandia, evidentemente, no puedes llevarte un cuchillo ni ningún elemento cortante en el avión desde España. Todos hemos visto cómo Daniel hacía sus propias comidas. Los cuchillos que señalaba la Policía se utilizan habitualmente en la cocina tailandesa. Los cocineros en las calles de Ko Pha Ngan tienen ese cuchillo y una tabla para hacer comidas", ha puntualizado.

El informe también destaca que el paquete de bolsas de basuras que muestra la Policía es similar al que compró Daniel, pero no el mismo. Además, añade que se utilizaron sacos que no habían sido comprados por el chef. "Hemos conseguido imágenes de la televisión tailandesa donde hay bolsas de carbón y fertilizantes que se utilizaron. ¿Eso era premeditado? No creo que las comprara para el crimen", ha manifestado Balfagón.

Por último, la portavoz de la familia Sancho ha insistido en la gran diferencia que existe entre premeditación e improvisación. "No es lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se utilizara a posteriori para el fin que se perseguía? Sí. ¿Pero que se compraran esos elementos para que tuvieran un fin? Es muy distinto. Si hubiera habido una premeditación, entendemos y el informe así lo pone, se hubieran comprado otros utensilios distintos, está claro que no hubieran sido estos".