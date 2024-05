Daniel Sancho termina su declaración ante las incisivas preguntas de la Fiscalía y el juicio quedaría visto para sentencia

Daniel Sancho ha terminado este miércoles su declaración en el juicio en su contra que se celebra en el Tribunal Provincial de Samui (Tailandia), por el supuesto asesinato de su amigo, el cirujano colombiano Edwin Arrieta. En la sesión de la mañana, que arrancaba sobtre las 10.30 hora local (03.30h en España) y se extendió durante más de tres horas, el joven cocinero se centró en responder a las preguntas de la acusación.

La imagen de la tristeza: Silvia Bronchalo camina sola por la playa en pleno juicio de su hijo

Tras ello se dio por concluido el testimonio del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que había comenzado un día antes -el martes- con el turno de las preguntas de la defensa. El acusado hizo su declaración principalmente en español, aunque también en inglés, todo ello con la ayuda de un intérprete que iba traduciendo sus palabras al tailandés. El interrogatorio de la Fiscalía fue incisivo, según recoge Efe, y en el mismo también participó la coacusación que representa a la familia de Arrieta.

Apichart Srinual, abogado defensor de Sancho, pudo intervenir igualmente ya que se le permitió formular cuestiones a su cliente. Daniel Sancho está acudado tres delitos: asesinato premeditado -que en el país asiático se castiga hasta con la pena de muerte, si bien apenas la aplica-; ocultación del cadáver -por el descuartizamiento de Arrieta-; y destrucción de documentación ajena -en relación al pasaporte del cirujano-.

El inesperado motivo por el que la declaración de Daniel Sancho ha quedado aplazada

Tras la declaración de Sancho se producía un receso de la vista, después de la cual ha testificado el médico forense Manuel Carrillo. Al parecer, este habría ratificado un informe que hizo sobre la muerte de la víctima, en concreto sobre un golpe en el occipital. También tomaba la palabra el psicólogo forense Pedro Mateo, sobre el comportamiento y las reacciones del acusado en relación al descuartizamiento.

Aunque estaba sobre la mesa que declararan algunos expertos de la defensa llegados desde España, cuyo objetivo era demostrar que el asesinato no fue premeditado, el juez lo ha desestimado para cerrar cuanto antes un proceso que ha durado once días. De esta forma, el juicio quedaría visto para sentencia dos fechas antes de lo programado, tal y como han confirmado después los abogados de ambas partes. A partir de aquí, se cree que no pasará mucho tiempo hasta que el magistrado haga pública su decisión.

Las palabras de Rodolfo Sancho en la semana decisiva en el juicio contra su hijo Daniel

Cabe recordar que Daniel Sancho confesó en un primer momento el crimen frente a la Policía tailandesa, cuando fue detenido el pasado agosto, pero luego afirmó que se trató de un accidente y se produjo durante una pelea en la que actuó en defensa propia. El chef se encuentra en prisión provisional en Samui, isla cercana a Phangan, y desde allí se ha desplazado al tribunal para cada sesión. Era trasladado en un furgón que, este pasado martes por primera vez, no llevaba los cristales tintados y esto permitió tener una imagen suya (aunque apenas se distinguía su silueta).

La contundente respuesta de Rodolfo Sancho a la demanda de su ex, Silvia Bronchalo