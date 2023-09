Rodolfo Sancho rompe su silencio tras visitar por primera vez a su hijo en la cárcel

Loading the player...

Rodolfo Sancho ha visitado por primera vez a su hijo en la cárcel de la isla de Koh Samui, situada al sur de Tailandia. El actor, de 48 años, aterrizó en el país asiático el pasado domingo junto a su abogado, Marcos García Montes. Tras hacer una parada en Bangkok para ultimar varias gestiones referentes al caso, Rodolfo se ha reencontrarse con Daniel, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El intérprete ha llegado a la cárcel con semblamente serio y acompañado de Marcos García Montes. Allí le esperaban numerosos medios de comunicación, a los que ha dado los "buenos días" al bajarse del coche. Ante la insistencia de los periodistas por saber cómo se encontraba, Rodolfo ha recordado que iba a hablar con ellos después del reencuentro con su hijo. "Luego, luego", ha dicho. Ya en el interior de la prisión, a la que ha acudido con una mochila negra bastante cargada, se ha dirigido de nuevo a la prensa y ha insistido: "Luego, ¿vale?".

Rodolfo ha permanecido dentro del centro penitenciario unas tres horas y a la salida se ha detenido unos instantes para transmitir a la prensa los cuatro mensajes que llevaba anotados en un folio. Lo primero que ha hecho es "dar mi más sentido pésame" a la familia de Edwin Arrieta. Después, ha mostrado su "máximo respeto a las autoridades tailandesas". "Creemos en la Justicia y en cómo funcionan las cosas y no solo eso. Mi hijo ama profundamente este país, su cultura, su gente... por eso venía", ha expresado.

El intérprete de El Ministerio del Tiempo también ha querido dar las gracias a todas aquellas personas que le apoyan y a la prensa que está cubriendo el caso de su hijo con rigor. "Agradecer el apoyo de toda la gente. Recibo mil mensajes todos los días de apoyo. Y agradecer a esa parte de la prensa que muestra respeto y se porta bien", ha continuado. Por útlimo, en cuanto al proceso judicial, ha explicado que siguen esperando el informe de la Fiscalía "y hasta ese momento, en realidad, no podemos hacer nada más".

Tras estas palabras, la prensa se ha interesado por cómo había ido el encuentro con su hijo. "Bien, bien", ha respondido el actor, que todavía no sabe cuánto tiempo va a quedarse en Tailandia. Rodolfo ha manifestado que no quiere entrar en detalles sobre la situación de Daniel en la cárcel. "No voy a contestar a preguntas personales", ha aclarado con rotundidad. Tampoco ha querido responder a la pregunta de si Daniel le ha explicado el porqué de lo sucedido. "No te puedo comentar ese tipo de cosas, insisto, esto es privado y cualquier cosa que se diga puede ser contraproducente".

Antes de subirse al coche, ha dicho que todavía no sabe cuanto tiempo va a quedarse en Tailandia y que es la última vez que va a pronunciarse sobre este caso. También se ha dirigido a esa parte de la prensa que no ha respetado su intimidad en estos momentos tan complicados. "Aquellos que creen que estoy tirado por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida, como una desgracia o como un reto, creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", ha asegurado.