Rodolfo Sancho, al lado de su hijo en un día clave: 'Estoy bien, con ganas'

Rodolfo Sancho continúa al lado de su hijo Daniel en Tailandia. El actor, de 48 años, ha llegado a primera hora de la mañana al tribunal provincial de la isla de Samui donde comparecía el cocinero por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tras dar los buenos días a los periodistas que le esperaban, el intérprete de series como El ministerio del tiempo, Mar de plástico o La señora ha asegurado que se encontraba "bien" y que afrontaba el día de hoy "con ganas". Además, ha respondido así de rotundo cuando un reportero le ha preguntado si creía que su hijo había cometido el crimen con premeditación. "Por supuesto que no, si no, no hubiese habido pelea".

- Daniel Sancho se declara no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta

Loading the player...

A la salida, también se ha mostrado muy relajado con la prensa. De hecho, se le ha podido ver sonriendo y bromeando con el periodista de Vamos a ver, el programa de Telecinco. "¿Tú lo sabes todo, macho?", le ha dicho en un tono jocoso. El reportero le ha asegurado que no lo sabía todo sobre el caso y el actor ha vuelto a sonreír. Antes de despedirse con un "gracias, chicos", ha confirmado que había visto "muy bien" a su hijo, que lleva en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto.

La Fiscalía tailandesa determinó que Daniel había cometido tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. En la vista, que ha contado con un traductor del tailandés al español, tal y como se había solicitado, el chef se ha declarado no culpable del asesinato premeditado de Edwin en la isla de Phangan, así como de hacer desaparecer su pasaporte. Según ha manifestado, la muerte del cirujano colombiano se debió a un accidente. El joven, de 29 años, sí se ha declarado culpable de descuartizar y ocultar su cuerpo.

Daniel ha asegurado durante la vista que la muerte del cirujano colombiano se debió a un accidente y ha trasladado al juez que quería prescindir de los servicios del abogado de oficio Krit Sudthanom, que le fue asignado el pasado 26 de octubre. Según ha declarado el propio letrado, Sancho ha solicitado un nuevo representante que será también nombrado por el tribunal.

El próximo 27 de noviembre se celebrará una nueva vista en la que tanto la Fiscalía como la defensa presentarán sus pruebas en el proceso contra el español, que culminaría en un juicio que podría celebrarse entre febrero y abril de 2024.