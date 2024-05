Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, testigos del alegato final de su hijo Daniel en la última jornada del juicio

Después de casi un mes, el mediático juicio contra Daniel Sancho ha concluido este jueves en Tailandia. La última vista terminaba alrededor de las 11:00 hora local (04.00 en España) en el Tribunal Provincial de Samui, al sur de Tailandia, un día antes de la fecha prevista para el fin del proceso celebrado a puerta cerrada desde el pasado 9 de abril. Además, el juez ha fijado la fecha de la lectura de la sentencia completa para el 29 de agosto a las diez de la mañana, según informa Efe.

En la última sesión, tras tener un papel muy activo durante el juicio, Daniel Sancho ha hecho un alegato final de cerca de 45 minutos que había solicitado él mismo. Los padres del acusado, el actor Rodolfo Sancho y su expareja, Silvia Bronchalo, eran testigos de las palabras de su hijo en esta jornada de cierre, como lo fueron durante todo el proceso. En total, han sido doce vistas y han participado alrededor de 35 testigos, con solo una decena por parte de la defensa.

Asimismo, han acudido a las vistas representantes de la Embajada de España en Tailandia, un protocolo habitual al tratarse de un compatriota acusado de un delito que puede ser castigado con hasta la pena de muerte, si bien el país asiático apenas la aplica. La Fiscalía ha tratado de demostrar durante el juicio queo el chef asesinó de manera premeditada a su amigo, el cirujano colombiano Edwing Arrieta, el pasado 2 de agosto en la turística isla de Phangan, cercana a Samui.

También se le acusa de la ocultación del cádaver, por el descuartizamiento del cuerpo, cuyos restos fueron esparcidos por varios lugares de la isla, incluido el mar. Asimismo, se enfrenta al cargo de destrucción de documentación ajena, por el pasaporte del médico. Los abogados de Sancho argumentan que su cliente actuó en defensa propia tras un intento de agresión sexual por parte de Arrieta y que la muerte de este último se debió a un accidente durante una pelea.

De esta forma, el cocinero de 30 años se ha declarado no culpable del asesinato premeditado y solo acepta el delito de ocultación del cuerpo. Daniel se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto en la cárcel de Samui, en la que ha vuelto a ingresar este jueves y desde la que se ha desplazado durante el último mes en furgón policial para asistir al juicio.

Rodolfo Sancho, por su parte, aseguraba esta mañana ante la prensa que es "una absoluta mentira" que no haya transmitido su pésame a la familia de Arrieta. "No sé por qué hay gente que está diciendo que soy inhumano y que no he presentado mis condolencias a la familia", decía a la salida del tribunal. "Lo primero que hice cuando saltó todo esto fue efectivamente eso", recordaba sobre la carta que le trasladó a los seres queridos del cirujano.

