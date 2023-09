Darling, hermana de Edwin Arrieta, hace pública la carta que le envió Rodolfo Sancho tras la detención de su hijo

Darling Arrieta, hermana de Edwin, el cirujano colombiano al que presuntamente Daniel Sancho asesinó y descuartizó en Tailandia, ha viajado por primera vez a España para tratar de defender y honrar la memoria de su hermano y arrojar algo de luz al caso que aún está pendiente de juicio en el país asiático. Después de su entrevista en el programa de TVE Mañaneros, ha decidido hacer pública la carta que le escribió Rodolfo Sancho tras conocer lo sucedido, a los dos de la detención de su hijo. Asegura que lo hace ahora que ha verificado que efectivamente el mensaje procede del móvil del actor.

"Hola Darling, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado", comienza el extenso mensaje del actor en el que trata de entender los motivos que han podido llevar a su hijo a cometer tal atrocidad: "Es obvio, tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado, pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho".

El protagonista de Mar de plástico ha preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento", pero tiende la mano a los Arrieta: "Si quieres que hablemos estoy en tu disposición en este número. Estoy destrozado y con el corazón roto". La carta finaliza de una forma desgarradora reiterando su pésame una vez más. "Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones, yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras. Quedo a su disposición, estoy sin palabras", concluye Rodolfo.

Darling Arrieta ha aceptado el pésame de el padre de Daniel Sancho con estas conciliadoras palabras: "Le doy las gracias y acepto su pésame. Dios se encargará de todo esto". Además, ha asegurado que las puertas de su casa están abiertas tanto para Rodolfo como para Silvia Bronchalo, "unos papás que están sufriendo como lo están haciendo los míos", ha dicho.

