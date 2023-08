La petición de Rodolfo Sancho ante su inminente llegada a Tailandia

Rodolfo Sancho está a punto de viajar a Tailandia. Según ha contado Carmen Balfagón, portavoz de la familia, el actor podría visitar a su hijo en la cárcel de Koh Samui a lo largo de esta semana o principios de la que viene, ya que antes de instalarse en esta isla del sur del país tiene que hacer una parada en Bangkok. La expectación por verle es máxima, por eso el intérprete ha querido lanzar esta petición a los medios a través de Balfagón. "Yo sé que los medios me quieren, pero si de verdad me quieren tenemos que intentar por todos los medios apartar a la prensa de la prisión de Koh Samui, no pueden estar ahí porque al final vamos a tener un problema serio".

La portavoz de la familia ha compartido este ruego de Rodolfo en La última noche, el programa de Sandra Barneda en Telecinco, ya que al parecer "ha debido de haber quejas por parte de la prisión a la embajada nuestra allí y tenemos que evitarlo".

Desde este lunes, la prensa que cubre el caso se encuentra más alejada de la prisión, en una especie de garita, y Balfagón se ha comprometido a confirmar el día exacto de la llegada de Rodolfo a Koh Samui para que ningún medio se quede sin una de las imágenes más esperadas. "Yo os voy a decir el día que Rodolfo va a llegar a la prisión de Koh Samui para que os de tiempo a prepararos para hacer esa foto. No sabemos cuándo va a ser, estamos pendientes de una cuestión que se va a cerrar el lunes y a partir del lunes yo voy a saber el día que él va a ir a Koh Samui porque antes tiene que pasar por Bangkok", ha dicho la portavoz de la familia Sancho.

El actor, por su parte, también se ha comprometido a hablar con la prensa tras visitar a su hijo. "Rodolfo va a atender a la prensa al salir. Primero va a ver a su hijo y después va a atender a la prensa. Lo va a hacer al salir porque no tiene sentido antes", ha declarado Balfagón.

Por último, la portavoz ha hecho otra petición a la prensa. "Creo que la imagen de Silvia Bronchalo entrando en prisión es una imagen que ya está agotada y vamos a tener un problema. Tenemos que entender que Tailandia es otro país y que a lo mejor no están acostumbrados a los despliegues mediáticos de un caso como este que en España lo tendríamos más que asumido", ha manifestado.

El domingo, 27 de agosto, Xenia Tostado cumplió 42 años, una celebración que ha quedado eclipsada por la difícil situación que está viviendo la familia. La actriz soñaba con un verano tranquilo en Fuerteventura, donde reside con Rodolfo Sancho y su hija Jimena, de ocho años. Sin embargo, la entrada en prisión de Daniel ha truncado todos sus planes.

La intérprete se mantiene en un segundo plano y tan solo se ha pronunciado para mostrar la "preocupación" y el "miedo" que siente como madre. "Mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan. Solo puedo decir que, desde la fortaleza que somos los dos, vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo. Ella es nuestra prioridad. Como madre, ruego con el corazón a la prensa que nos mantengan al margen, mi hija es solo una niña", ha expresado en un comunicado. En el texto también mostraba su apoyo incondicional a Rodolfo. "Estoy al lado de mi pareja en este profundo dolor que atraviesa como padre, nadie se hace una idea".

