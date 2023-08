Silvia Bronchalo no va a visitar a su hijo en la cárcel por primera vez en 15 días Rodolfo Sancho, por su parte, podría llegar a Tailandia a finales de esta semana o principios de la que viene

Es la primera vez en 15 días que Silvia Bronchalo no acude a la prisión de Koh Samui a ver a Daniel Sancho. Su ausencia ha sido muy significativa, pues desde que llegó a la isla, el pasado 17 de agosto, no había faltado ni un solo día a este breve encuentro con su hijo, a excepción del fin de semana que no están permitidas las visitas.

- Quién es quién en la familia de Daniel Sancho

El martes y el miércoles Silvia llegó a la prisión con una mochila cargada de enseres para su hijo. Según una reportera de Así es la vida, en ella llevaba ropa y libros para Daniel. Ayer, en su última visita hasta el momento, Silvia se mostró más seria que de costumbre y cerró con fuerza la puerta del taxi. "Estaba especialmente enfadada. De hecho, ha dado un fuerte portazo al taxi", aseguró otra reportera de El programa del verano.

Silvia ha visto a Daniel en 11 ocasiones y tan solo ha hablado una vez con la prensa. Fue el segundo día, cuando se acercó a los periodistas y les dijo cómo se encontraba el joven cocinero, de 29 años. "Está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien y bueno, solo esperar que se resuelva todo, con mucha tranquilidad", declaró. Silvia, que se alejó totalmente de la interpretación tras dar a luz a su hijo en 1994, dejó claro en ese momento que no era una persona "mediática" y que no tenía "ningún interés" en acaparar la atención de los focos. Simplemente, había viajado a Tailandia como madre y como tal todavía estaba procesando todo lo ocurrido. "Nadie está preperado para recibir una noticia así. No nos prepara nadie para esto", lamentó.

Rodolfo Sancho, por su parte, está a punto de viajar a Tailandia. Según adelantó Carmen Balfagón, portavoz de la familia, el actor podría visitar a su hijo en la cárcel de Koh Samui a finales de esta semana o principios de la que viene, ya que antes de instalarse en esta isla del sur del país tiene que hacer una parada en Bangkok. Balfagón también confirmó que el intérprete atenderá a los medios tras reencontrarse con Daniel. "Primero va a ver a su hijo y después va a atender a la prensa. Lo va a hacer al salir porque antes no tiene sentido", aseguró en el programa Así es la vida. Por último, desmintió que Rodolfo y Silvia fueran a alquilar una casa en Tailandia para instalarse.

- Así es el contacto que Rodolfo Sancho mantiene habitualmente con su hijo

- Rodolfo Sancho contrata al abogado Marcos García Montes para defender a su hijo

Así se encuentran Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

La vida de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo dio un giro de 180 grados cuando su hijo se declaró culpable del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Desde entonces, "su situación personal es mala", según contó Balfagón en Así es la vida. "Es una situación que no se mitiga, que se mantiene cada día. Es una situación bastante angustiosa y estamos intentando colocar piezas".

La portavoz de la familia destacó la valentía de Silvia en estos momentos tan complicados. "La situacion es muy dura. Como ella dijo en su momento es algo para lo que no se está preparado. No es una situación fácil para gestionarla emocionalmente. Ella está allí y creo que ha demostrado mucha valentía, se ha ido sola. Ha sido muy valiente, yo creo que es el papel que nos toca a las madres a veces, yo creo que el cordón umbilical con tu hijo nunca lo sueltas. Es lo que tiene que hacer una madre", dijo.

Silvia Bronchalo rompe su silencio tras visitar a su hijo Daniel Sancho en la cárcel