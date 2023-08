Quién es quién en la familia de Daniel Sancho

Daniel Sancho, de 29 años, ha pasado su primera noche en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Este martes el abogado contratado por su familia se ha reunido con él para preparar su defensa. Mientras tanto, el entorno más cercano del chef pide prudencia. Rodolfo Sancho ha pedido el "máximo respeto" para su hijo y para toda la familia, "en estos momentos delicados y de máxima confusión". En un breve comunicado remitido a EFE, el actor pide que no se lancen informaciones "que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso". En un segundo comunicado emitido por el entorno de Rodolfo, se expone que "las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar".

Sus padres

El chef es hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Sancho y Bronchalo se conocieron cuando ambos tenían 18 años, en una escuela de interpretación. La llegada de Daniel, en 1994, les hizo convertirse en padres muy pronto, algo que les hizo madurar. "La vida me cambió. Yo era muy golfo. Era un desastre y la paternidad me vino estupendamente. A los 20, yo ya era padre y me cambió. Porque cuando lo más importante de tu vida dejas de ser tú, el egoísmo desaparece por completo y cambias. Te haces responsable de golpe. Eres otro", dijo el actor en una entrevista concedida a LOC en 2015. En esa publicación, también aseguró que había disfrutado al máximo de su paternidad temprana. "Yo he saboreado mucho a mi hijo más de lo que se pueda pensar. La madurez da una cosa y la juventud otra. Yo he sido padre joven y siempre lo aconsejo. Ya no solo por la fuerza, sino porque estás más cercano en el tiempo", declaró.

Bronchalo, por su parte, se alejó de la interpretación tras convertirse en madre. Según diversos medios, Sancho y Brochalo se casaron y estuvieron juntos hasta el año 2000. A pesar de su ruptura, su relación sigue siendo cordial, a juzgar por las declaraciones del actor sobre su hijo. "Está haciendo Dirección y Administración de Empresas. Nunca le ha picado la curiosidad por seguir mis pasos. No quiere saber nada del cine ni de la televisión. Está terminando su carrera y, tanto su madre como yo, estamos muy orgullosos de él", dijo en LOC. Bronchalo, desde el más absoluto anonimato, ha enviado un mensaje sobre el caso de su hijo en Tailandia. "Se está haciendo una película de todo esto sin saber nada", ha dicho en el programa En boca de todos, de Cuatro.

Sus abuelos paternos

Daniel es nieto de Félix Ángel Sancho Gracia, más conocido como Sancho Gracia, protagonista de Curro Jiménez. El inolvidable actor falleció el 8 de agosto de 2012 a los 75 años como consecuencia del cáncer de pulmón y vegija que padecía. Curiosamente, hoy se cumplen nueve años de su muerte, un triste aniversario que coincide con la noticia del ingreso en prisión del chef.

Su pérdida provocó una enorme tristeza en su mujer, la uruguaya Noelia Aguirre, y sus tres hijos, Rodrigo, Félix y Rodolfo. También en Daniel. El joven estaba muy unido a su abuelo, era habitual verle junto a él y no dudó en acudir al tanatorio para darle el último adiós.

En 2014, Daniel asistió con su familia al homenaje que el Concello de Mondariz Balnerio, el Balneario de Mondariz y la Diputación de Pontevedra rindieron a Sancho Gracia en los jardines del Gran Hotel. En ese acto tan emotivo, vimos al joven con su padre, Xenia Tostado, su tío Félix, su abuela Noelia y su tía abuela Lucía, hermana de Sancho Gracia. Cabe destacar que el mítico actor estaba muy unido a Galicia, donde estaba empadronado y tenía una casa. Por eso, tras su fallecimiento, la familia decidió repartir sus cenizas entre Galicia y Uruguay, "las tierras que más amó en vida", según Rodolfo, ya que en Uruguay pasó su infancia y juventud y fue donde conoció a su mujer.

Sus tíos paternos

Tras la detención del joven, la familia se ha blindado para no interferir en la investigación. Estos días, los tíos paternos de Daniel hablaban amablemente con la prensa. "La situación es muy complicada", reconoció Rodrigo. También dijo que no sabía si su hermano Rodolfo ya había puesto rumbo a Tailandia o no, pero confirmó que antes o después "esa es la idea". "Es una pesadilla, el lío es gordo, Tailandia es un país que no conocemos y claro que da miedo", reconoció, antes de romper a llorar al recordar que cambiaba los pañales a Daniel cuando era un bebé.

En estos momentos tan difíciles, Rodrigo se ha volcado en el cuidado de su madre, al igual que Félix, quien guarda un gran parecido con su hermano Rodolfo. "Como imaginaréis, por favor, un poco de respeto a la familia es lo que pedimos porque es muy doloroso esto, ¿vale? Y sabéis vosotros más que nosotros casi y esto es lo único que os voy a decir. No vamos a haceros perder más tiempo aquí, en serio", ha manifestado.

Xenia Tostado y su hermana Jimena

Tras romper con Silvia Bronchalo, Rodolfo se enamoró de la actriz Xenia Tostado. Se conocieron en 2005, durante el rodaje de la película Cuba libre, que dirigió Raimundo García, y de una bonita amistad surgió el amor. 18 años después, siguen tan enamorados como el primer día y forman una preciosa familia.

El 7 de marzo de 2015 dieron la bienvenida a su primera hija en común, Jimena. "Rodolfo no me ha sorprendido, sabía que iba a ser un buen padre porque lo es con Dani. Lo que necesita un bebé es amor y Rodolfo es muy cariñoso con la niña. Es verdad que me ayuda a cambiar pañales. Obviamente la que está con la niña soy yo, porque él está trabajando mucho, pero llega a casa y cumple", declaró la actriz tras dar a luz. En aquel momento, Xenia también reveló a quién se parecía la pequeña: "Rodolfo fue muy bueno diciendo que se parecía a los dos, pero se parece más a él. Tiene cosas de los dos, pero se parece más a él".

La pareja tiene fijada su residencia en Fuerteventura y en una entrevista concedida a LOC tras el confinamiento, el actor aseguró que no se planteaban ser padres de nuevo y que por ahora tampoco sentían la necesidad de casarse.