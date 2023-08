Daniel Sancho pasa su primera noche en la cárcel tailandesa y recibe la visita de su nuevo abogado

Daniel Sancho ha pasado su primera noche en la prisión tailandesa de Koh Samui (al sur del país) tras ser acusado del asesinato y desmembramiento del cuerpo de su amigo, el cirujano colombiano Edwin Arrieta. Su nuevo abogado, Khun Anan, declaraba a las puertas del centro penitenciario que el chef de 29 años está "está relajado" ya que "sabe lo que hizo y le he explicado el proceso", ha comentado ante la prensa tal y como recoge Efe.

Sobre su cliente, que confesó la autoría del crimen ante el juez y la policía, el letrado asegura que "él quiere planear cómo vivir aquí dentro". Se trata del primer encuentro a solas entre el hijo mayor del actor Rodolfo Sancho y su representante legal, que ha sido contratado por la familia. Hasta ahora, el detenido había contado con el asesoramiento de abogados de oficio.

La reunión de hoy entre ambos durará alrededor de una hora y podría repetirse en próximas fechas, ya que el español se encuentra en un periodo de aislamiento de diez días por el covid, durante el cual solo puede ser visitado por los letrados. Al parecer, la prisión preventiva para Daniel Sancho hasta el inicio del juicio puede durar casi tres meses, en línea con lo explicado por la fiscalía provincial de Koh Samui.

Durante ese periplo, la policía tailandesa debe finalizar la investigación y podría llamar a declarar a Sancho si lo estima oportuno. Este se declaró culpable de los cargos de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas de un delito, presentados el lunes por un juez del tribunal provincial de Koh Samui, que decretó prisión provisional para él.

El cocinero ya se había declarado culpable en la comisaría de Koh Phangan el sábado, la turística isla en la que presuntamente tuvieron lugar los hechos. Daniel, que llegó a Koh Phangan el 1 de agosto, se encontró allí con Arrieta a quien conocía desde hace tiempo. El propio joven denunció la noche del jueves 3 de agosto que el colombiano había desaparecido esa madrugada, y comenzó a ser interrogado como sospechoso el viernes, para ser detenido un día después.

Posteriormente, el primogénito de Rodolfo Sancho acompañó esposado a la policía por distintos lugares de la zona para la reconstrucción del caso, mientras que también concedió una entrevista a la citada agencia española para dar su versión de lo ocurrido. Sobre el fallecido, con el que había quedado para pasar las vacaciones en el país asiático, afirmó que "me tenía como rehén. Era una jaula de cristal y me hizo destruir la relación con mi novia. Me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

