Daniel Sancho pasará este lunes a disposición judicial tras ser detenido por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta

La policía tailandesa trasladará este lunes a Daniel Sancho, sospechoso de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, a la isla de Koh Samui (sur de Tailandia), donde pasará a disposición judicial, según dijeron a EFE fuentes policiales. Una vez en Samui, isla vecina de Koh Phangan, donde tuvo lugar el presunto asesinato, un juez deberá decidir si presenta cargos oficiales contra Sancho, que en caso afirmativo es muy probable que pasara a ser ingresado en prisión hasta el juicio, ya que la posibilidad de que quedase en libertad bajo fianza hasta entonces es baja ante la gravedad del caso.

Horas antes de ser puesto bajo disposición judicial, el hijo de Rodolfo Sancho ha asegurado a EFE que quiere "colaborar en todo lo que pueda".

Sancho, de 29 años y chef de profesión, reconoció en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, y que lo hizo porque se sentía su rehén. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido. Al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado". "Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", añadió.

Rodolfo Sancho, por su parte, ha pedido el "máximo respeto" para su primogénito y para toda la familia, "en estos momentos delicados y de máxima confusión". En un breve comunicado remitido a EFE, el actor ruega "a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado" ante los últimos acontecimientos. También pide que no se lancen informaciones "que pudieran interferir en el desarrollo de la justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".