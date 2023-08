Rodolfo Sancho envía un comunicado en el que pide 'máximo respeto' para su familia tras la detención de su hijo El actor ha pedido que no se emita 'cualquier juicio precipitado' en 'estos momentos tan delicados'

Rodolfo Sancho se ha pronunciado a través de un comunicado, tras la detención de su hijo Daniel Sancho, por presuntamente asesinar y descuartizar a su compañero de viaje, Edwin Arrieta Artega, durante su viaje en la turística isla de Koh Phangan en Tailandia. Tras estas informaciones, el actor ha pedido el "máximo respeto" para su primogénito y para toda la familia, "en estos momentos delicados y de máxima confusión".

En un breve comunicado remitido a EFE, el actor y la familia del joven ruegan "a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado" ante los últimos acontecimientos. También piden que no se lancen informaciones "que pudieran interferir en el desarrollo de la justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, está bajo custodia policial desde el pasado viernes. Este sábado 5 de agosto, el chef se declaraba responsable del asesinato y desmembramiento del colombiano de 44 años: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula", tal y como recoge EFE. "Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", añade el hijo mayor del actor Rodolfo Sancho durante una conversación con la citada agencia, charla que se ha producido frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan donde sigue detenido. Una conversación en la que también ha desvelado que había hablado tras su arresto con su padre y amigos, confirmando que su progenitor estaba de camino a Tailandia y que "cree que llegaría a Samui el lunes o el martes".

Según varios medios locales tailandeses, como Bangkok Post, el cirujano y el primogénito del protagonista de Al salir de clase mantenían una relación sentimental desde hace un tiempo. Los familiares de Edwin, por su parte, no han confirmado ni desmentido la información y se han limitado a emitir un comunicado en el que piden privacidad en este momento tan delicado y para no entorpecer la labor de los investigadores.

“La familia del doctor Edwin Arrieta Artega se permite informar a los medios de comunicación y la comunidad en general que nos abstenemos de brindar cualquier tipo de declaración sobre los hechos que rodean el lamentable suceso de nuestra familia para no entorpecer el protocolo de la investigación y diplomático que se adelanta por los organismos oficiales de los estados inmersos en estos hechos. Razón por la cual agradecemos respeto por este momento tan difícil que estamos viviendo”.

Tal y como informa la Agencia EFE, este domingo, la policía Tailandesa ha conducido a Daniel Sancho hasta el lugar de los hechos para reconstruir el supuesto asesinato del médico. Han recorrido diferentes puntos de la isla para recrear el crimen, incluída la playa Haad Rin, donde supuestamente el joven de 29 años, estuvo con Arrieta poco antes de su desaparición. El hijo de Rodolfo Sancho, pasará el lunes a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui.