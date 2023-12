El caso de Daniel Sancho, la noticia más inesperada de 2023

Ha sido uno de los sucesos más trágicos e inesperados de este 2023 y quizás uno de los que más han conmocionado a la opinión pública. Ocurrió el pasado 5 de agosto cuando a primera hora de la tarde se conocía que Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho y su primera mujer, Silvia Bronchalo, había sido detenido como presunto autor del asesinato y descuartizamiento en Tailandia de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años.

Un espeluznante crimen que pronto acaparó los titulares nacionales e internacionales, sobre todo por su inesperado protagonista, el mayor de los dos hijos del protagonista de La señora, cuya prometedora carrera como chef le había llevado a trabajar en el prestigioso servicio de catering de La Bohéme y en una conocida hamburguesería de Madrid, tal como contaba en ¡HOLA!

Lo que prometían ser para él unas tranquilas vacaciones en Koh Pha Ngan para disfrutar en compañía de su amigo de la popular Fiesta de la Luna Llena derivaron en un macabro suceso cuando el colombiano desapareció y los recolectores de basura comenzaron a encontrar bolsas (hasta catorce) con restos humanos en diferentes lugares. Daniel pronto se colocó en el punto de mira de las autoridades tailandesas y tan solo 24 horas después de encontrarse los restos del cirujano, el nieto de Sancho Gracia fue interrogado, negando en aquel momento tener algún tipo de relación con la desaparición, que él mismo había denunciado.

Sin embargo, los investigadores descubrieron, gracias a una cámaras de seguridad, que el chef había comprado días antes un cuchillo y ciertos artículos de limpieza y que la habitación del hotel donde se encontraba alojado habían sido limpiados, pero en los desagües había sangre, grasa y pelos, poniendo a Daniel Sancho contra las cuerdas llevando a declararse culpable de la muerte de Edwin, a quien supuestamente mató propinándole dos puñetazos que le hicieron caer y golpearse la cabeza con la bañera.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén en una jaula de cristal, pero era una jaula" declara el hijo de Rodolfo Sancho tras su detención. "Me hizo destruir la relación con mi novia y me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho" continúo diciendo. "Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó y me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio, pero era todo mentira. Lo único que quería era que fuese su novio y, cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba a mí y a mi familia" añadía el chef.

Actualmente, Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, a la espera de la celebración del juicio que resuelva todas las incógnitas que rodean al caso. Hasta el momento, el chef ha recibido la visita de sus padres, quienes se encuentran completamente devastados tras el suceso, pero dispuestos a ayudar a su hijo en todos los que esté en su mano.

Primero recibió la visita de su madre, Silvia Bronchalo, quien se desplazaba hasta Tailandia tan solo dos semanas después del ingreso en prisión de su hijo para poder al fin hablar con él cara a cara justo cuando se conocían los resultados de la autopsia de Edwin en los que se señalaba que el cirujano murió degollado y no a causa de un golpe accidental, ni por una puñalada en el pecho y el 3 de septiembre llegaba Rodolfo acompañado por Marcos García Montes, integrante del equipo jurídico que va hacer frente a la complicada defensa de Daniel Sancho.

El objetivo de la defensa española de Sancho, tal y como apuntó el mencionado letrado, es que el hijo del actor obtenga "una condena de prisión que sea susceptible de, en cuatro años, estar en España". Por tanto, sería juzgado en Tailandia y después España tendría que reclamar su entrega para que continuara cumpliendo condena en suelo español. Según informa La Vanguardia, en 1983 ambos países firmaron un acuerdo "en materia de ejecución de sentencias penales", mediante el que podrían solicitar la entrega de un ciudadano nacional una vez que haya sido condenado en otro país.

La fiscalía tailandesa acusa al cocinero de tres cargos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. Según informaron a EFE fuentes cercanas al caso, el hijo del actor Rodolfo Sancho se declaró no culpable del asesinato premeditado de Edwin en la isla de Phangan, así como de hacer desaparecer su pasaporte, dos de los tres cargos en su contra. De lo que sí se declaró culpable fue de descuartizar y ocultar su cuerpo.

El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, por eso el equipo jurídico de Daniel en España, quiere centrar su defensar en demostrar que el crimen no estaba planeado justificando que todos los utensilios que compró en el país asiático, los cuchillos y la sierra, eran para cocinar y no para acabar con la vida de Arrieta, por lo que la muerte del cirujano sería tratado por la justicia tailandesa como 'un homicidio imprudente' y no de un asesinato.

De momento, tanto la Fiscalía como la defensa de Sancho se encuentra centrada en recabar todas las pruebas que serán presentadas en el proceso que culminará en un juicio que se desarrollará del 9 de abril al 3 de mayo de 2024 en el tribunal provincial de la vecina isla de Samui y contará con al menos 57 testigos de las acusaciones y la defensa.