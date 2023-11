Los extraños movimientos de Daniel Sancho en sus redes sociales mientras se encuentra en prisión

La cuenta pública de Daniel Sancho está sufriendo extraños movimientos. El hijo de Rodolfo Sancho se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de los medios de comunicación después de ser acusado por haber cometido presuntamente el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El joven se encuentra ingresado en la prisión tailandesa de Koh Samui desde el mes de agosto a la espera de un juicio. A pesar de que se encuentra aislado, esta semana se han podido ver unos sorprendentes cambios en sus redes sociales.

Cuando el caso se convirtió en un hecho de relevancia internacional, Daniel Sancho decidió cambiar la privacidad de su perfil, de público a privado. Con este movimiento, solo algunos pocos han podido continuar viendo el contenido que había compartido durante los últimos meses. Gran parte del contenido que publicaba estaba relacionado con las distintas actividades que realizaba durante su estancia en Tailandia: planes con amigos, salidas nocturnas, alguna receta y contenidos que mostraban cómo era su día a día. Sin embargo, tras varios meses, el cocinero ha decidido eliminar todos los recuerdos y empezar de cero.

Estas últimas semanas se ha borrado gran parte del contenido de su cuenta, a pesar de que él no puede gestionarlas desde dentro de la cárcel. El hijo de Rodolfo Sancho ha dejado tan solo cuatro post en su perfil, haciendo desaparecer todo el contenido que previamente había subido. Cabe recordar que el nieto de Sancho Gracia era una persona muy activa en esta red. A pesar de ello, continúa conservando a sus más de 23 mil seguidores. Todo esto ocurre después de que Daniel Sancho se haya declarado inocente del presunto asesinato de forma premeditada de Edwin Arrieta.

Según ha podido confirmar el coronel Panya Niratimanon, uno de los encargados de la investigación, Daniel Sancho no actuó solo: "No llegó a Tailandia desde España, él vino de otro país acompañado por otra persona, pero no os puedo contar más detalles. Lo veréis en el juicio", desveló el pasado 20 de noviembre en el programa Vamos a ver. Estas declaraciones refuerzan las primeras teorías de la abogada del cocinero, Carmen Balfagón: "Estoy segura de que estaba acompañado. El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo. Dicen que pueden ser tres horas solo si estás ayudado por alguien. Es absurdo que se lleve una parte al mar y no se lleve el resto. Si alquila un kayak y tira todo el cuerpo, nunca se hubiera descubierto", declaró. Si esta teoría se llegara a confirmar, la situación de Sancho empeoraría, ya que la Fiscalía podría añadir a su cargo un delito más (asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena): pertenencia a banda criminal.

Silvia Bronchalo rompe su silencio

A la espera de que se celebre la nueva vista del caso el 27 de noviembre, Silvia Bronchalo emitió su primer comunicado desde que salió a la luz el caso de Daniel Sancho. "La preocupación de nuestra representada se centra única y exclusivamente en el bienestar de su hijo. En modo alguno ha intentado entorpecer o interferir en dicha defensa y toda su intervención se ha centrado única y exclusivamente en buscar las mejores opciones para su hijo. Sus más sinceras condolencias a la familia de don Edwin Arrieta, haciendo suyo el dolor y sufrimiento que deben estar padeciendo. Siempre se ha mantenido al margen de los medios y nunca ha emitido comunicado ni transmitido información alguna", eran las primeras palabras que la madre del cocinero daba a través de sus abogados.