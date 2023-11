Novedades en el caso de Daniel Sancho: la policía tailandesa afirma que no actuó solo La próxima cita judicial será el próximo 27 de noviembre

Se han conocido las últimas novedades en el caso de Daniel Sancho, que continúa en prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui, en Tailandia, a la espera de juicio, tras confesar que "descuartizó y ocultó el cuerpo del cirujano colombiano Edwin Arrieta". Este lunes, 20 de noviembre, el coronel Panya Niratimanon, uno de los encargados de la investigación, ha desvelado que el hijo de Rodolfo Sancho no actuó solo: "No llegó a Tailandia desde España, él vino de otro país acompañado por otra persona, pero no os puedo contar más detalles. Lo veréis en el juicio".

Unas declaraciones que ha recogido el programa 'Vamos a ver' y que refuerza una de las primeras teorías de la abogada Carmen Balfagón, que habló del caso en televisión antes de ser contratada por Rodolfo Sancho: "Estoy segura de que estaba acompañado. El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo. Dicen que pueden ser tres horas solo si estás ayudado por alguien. Es absurdo que se lleve una parte al mar y no se lleve el resto. Si alquila un kayak y tira todo el cuerpo, nunca se hubiera descubierto", declaró.

Un nuevo delito

De confirmarse esta posibilidad, la situación judicial de Daniel Sancho empeoraría notablemente, pues la Fiscalía podría añadir un delito más a la cuenta de los que ya se le imputan (asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena): pertenencia a banda criminal.

Próxima vista, el 27 de noviembre

La defensa del chef español trabaja a contrarreloj para preparar la cita judicial del próximo 27 de noviembre. En ella, la fiscalía tailandesa presentará las pruebas que tienen contra Daniel para sostener los delitos de los que le acusan (asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y destrucción de documentación privada). El abogado Marcos García-Montes y su equipo responderán con "un escrito de defensa asegurando que se han vulnerado derechos fundamentales del detenido en cuanto al intérprete, la grotesca reconstrucción de los hechos o la invitación a un restaurante en un hotel de 5 estrellas", se ha desvelado. "Además, la base va a ser acreditar que efectivamente hubo una pelea para probar que fue un homicidio imprudente y no premeditado. Presentarán su escrito con pruebas preparadas, con testigos, peritos e informes criminológicos realizados en España".