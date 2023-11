La estrategia que seguirá Daniel Sancho tras declararse no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta

La Fiscalía tailandesa acusa a Daniel Sancho de tres cargos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. El cocinero, en la vista celebrada el lunes en el tribunal provincial de la isla de Samui, se declaró no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta en la isla de Phangan, así como de hacer desaparecer su pasaporte. Sí se declaró culpable de descuartizar y ocultar su cuerpo del cirujano colombiano, un delito que, en palabras de su abogado Marcos García Montes, no tendría demasiada relevancia.

"Sería un delito de profanación de cadáveres; si nos fijmos en eso, es muy sensacionalista, pero no tiene ninguna trascendencia; una persona que descuartice a otra o no, que lo tire a un pozo, o lo tire al mar, ahí no hay más que un delito que tiene pena de un año", ha dicho García Montes en declaraciones recogidas por Europa Press.

Para el letrado lo verdaderamente importante es "centrarse en el mecanismo de la muerte, cómo se produce, y si es un homicidio, un asesinato, un homicidio imprudente, o no es nada, porque hay un eximente plena, y ahí es donde estamos trabajando".

Daniel aseguró durante la vista que la muerte del cirujano colombiano se debió a un accidente y esa es la línea en la que están trabajando sus abogados. "El 21 de agosto la Policía dijo que había habido una pelea. La pelea excluye la premeditación y estaríamos ya dentro del homicidio, un homicididio que la propia Policía filtra diferentes vídeos diciendo que hubo una pelea, hay imágenes que aportaremos, y que este hombre en un forcejeo cae hacia una bañera y casi se fractura el occipital, que es la causa de la muerte, con lo que estamos en un homicidio imprudente como máximo", ha explicado García Montes.

A esto hay que unir "que también puede haber circunstancias atenuantes, que son muchas, como amenazas, chantajes, coacciones, y un estado mental de un trastorno transitorio", ha añadido. El abogado considera que la línea de defensa que han planteado "no es una utopía", ya que cuentan con pruebas "testificales, documentales y periciales".

En estos momentos, Daniel vuelve a estar sin abogado tailandés. El joven trasladó al juez que quería prescindir de los servicios del abogado de oficio Krit Sudthanom, que le fue asignado el pasado 26 de octubre. Por ahora, en el país asiático se encuentra Rodolfo Sancho acompañado de dos asesores. El actor no suele pronunciarse sobre el caso de su hijo, pero hace tan solo unas horas respondió así de rotundo cuando un reportero le preguntó si creía que su hijo había cometido el crimen con premeditación: "Por supuesto que no, si no, no hubiese habido pelea, ¿no? Mira las leyes".

El próximo 27 de noviembre se celebrará una nueva vista en la que tanto la Fiscalía como la defensa presentarán sus pruebas en el proceso contra Daniel, que culminaría en un juicio que podría celebrarse entre febrero y abril de 2024.

Las penas a las que se enfrenta Daniel Sancho

El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, por eso el equipo jurídico de Daniel en España, integrado por el Bufete Jurídico Marcos García Montes y Despacho Jurídico-Criminológico Carmen Balfagón, intenta demostrar que el crimen no estaba planeado. Para delitos como la destrucción de documentación ajena, el castigo podría conllevar hasta cinco años de cárcel, según el caso. El delito admitido por el cocinero, ocultación del cuerpo, está penado con un máximo de un año de prisión.