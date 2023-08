Silvia Bronchalo visita por segunda vez a Daniel Sancho en la cárcel: 'Nadie está preparado para algo así'

Silvia Bronchalo ha visitado de nuevo a Daniel Sancho en la prisión tailandesa de Koh Samui. Madre e hijo han estado juntos 30 minutos, una vez más, separados por un cristal. Tras la visita, Bronchalo se ha dirigido a la prensa. "Agradezco el interés, la empatía, sobre todo, ayer", ha comenzado diciendo. Completamente devastada, también ha explicado cómo se encuentra Daniel. "Está tranquilo, lo están tratando muy bien y esperamos que se resuelva todo", ha asegurado.

Bronchalo se alejó totalmente de la interpretación tras dar a luz a Daniel en 1994 y actualmente trabaja como agente de seguros, por eso ha querido dejar claro que no es una persona "mediática" y que no tiene "ningún interés" en acaparar la atención de los focos. Simplemente, ha viajado hasta Tailandia como madre y como tal todavía está procesando todo lo que ha ocurrido. "Nadie se espera una cosa así, para una noticia así. No nos preparan para esto", ha reconocido.

Junto a ella se encontraba un empleado de la Embajada de España en Tailandia que también ha querido hablar con los medios. "Silvia está muy afectada y sorprendida por todo lo ocurrido", ha declarado. De hecho, ayer contó en el programa En boca de todos que Brochalo "no cree que su hijo haya cometido el asesinato" y que "está completamente destrozada y en shock". Además, este trabajador ha revelado que Silvia no conocía la relación que existía entre Daniel y la víctima, el cirujano colombiano Edwin Arrieta. "No, eso no lo sabía". Por último, este empleado ha contado que Bronchalo llegó ayer muy nerviosa a la prisión y que tras reencontrarse con su hijo se tranquilizó. "Le dio tranquilidad verlo, efectivamente, hablar con él y saber de él, que tenía que ser fuerte, como le pidió Daniel, pues eso siempre ayuda".