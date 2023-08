El motivo por el que Rodolfo Sancho no tiene previsto viajar a Tailandia en los próximos días

Rodolfo Sancho no ha viajado todavía a Tailandia. El actor, de 48 años, continúa en Fuerteventura, donde tiene fijada su residencia familiar con Xenia Tostado y su hija Jimena. Desde allí, está siguiendo todas las novedades del caso de su hijo Daniel, acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano de Edwin Arrieta. Ha sido Carmen Balfagón, defensora en España del cocinero y portavoz de su familia, la encargada de aclarar el paradero del intérprete. "Lo que más daño le puede hacer ahora mismo es que los medios de comunicación estén constantemente en la puerta de su casa, él tiene una hija pequeña a la que tiene que explicarle de alguna manera qué ocurre con su hermano, Rodolfo no puede ni sacar al perro, está tan abatido que no quiere que nadie le vea, que te digan que a tu hijo le pueden caer 20 años de cárcel en Tailandia tela, eh", ha dicho en el programa Fiesta, de Telecinco.

Según Balfagón, el intérprete no tiene previsto trasladarse al país asiático en los próximos días, pero no descarta que lo haga más adelante. "Me imagino que sí, pero insisto que nuestro papel es primero ser portavoces porque es lógico, ellos no están para ahora mismo atender a medios. Y lo segundo y más importante, sobre todo, que es el papel nuestro, ver qué hay en Tailandia a nivel de actuaciones policiales", ha matizado la criminóloga y abogada a Europa Press.

Este miércoles finaliza el aislamiento de Daniel en la cárcel de Koh Samui y ya podría redactar una lista con las diez personas a las que desearía ver. En esa lista es probable que estén los nombres de sus padres, sin embargo, ni Rodolfo ni Silvia Bronchalo habrían decidido qué hacer. "Lo están valorando porque yo creo que todos los que sabemos cómo es la situación de una persona privada de libertad y en la situación en la que está Daniel... pues lo están valorando porque también Daniel al ver a la familia puede tener un bajón muy importante en su estado anímico", ha explicado Balfagón en el programa La última noche, de Sandra Barneda.

Ese sería el principal motivo, pero no el único. "El contacto con él lo han tenido de otra manera, han tenido unas comunicaciones con él, han tenido conversaciones telefónicas y yo sé que Daniel es consciente de que su padre, su familia, está aquí. ¿Que vayan a ir? Pues posiblemente que vayan a ir, es lo lógico, pero que también se está valorando porque también hay que saber en la situación en la que está la familia. Ellos tienen que rearmarse también psicológicamente para enfrentarse a esa situación, que es una situación tremendamente dura y tampoco puedes ir si tú no estás bien para dar una imagen de que encima estás hecho polvo, pero bueno, yo creo durante estos días avanzaremos en ese sentido", ha añadido la portavoz de la familia.