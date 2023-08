La autopsia de Edwin Arrieta revela que murió degollado

La Policía de Tailandia ya tiene los resultados de la autopsia de Edwin Arrieta. El cirujano colombiano, de 44 años, murió tras ser degollado, según aseguró este lunes a EFE el número dos de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, a cargo de la investigación del crimen cometido el pasado 2 de agosto. "Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", ha explicado el subdirector de la Policía tailandesa en una entrevista a EFE.

Daniel Sancho, de 29 años, está en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia, desde el 7 de agosto, tras confesar el asesinato de Arrieta. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", reconoció el cocinero en declaraciones a EFE.

Al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado. Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo".

El chef se encuentra todavía en la zona hospitalaria de Koh Samui porque tiene una hernia discal, según ha contado Vicente Cacho, empleado de la Embajada de España en Tailandia. Allí comparte celda con cinco personas, pero es probable que próximamente pase a un módulo más grande donde hay alrededor de 100 personas.

Los resultados de la autopsia se han conocido cuando Silvia Bronchalo, madre de Daniel, le visitaba por tercera vez en la cárcel. Bronchalo ha llegado a la prisión en una furgoneta gris y no ha hecho declaraciones. Fue el pasado viernes cuando sí se acercó a la prensa para explicar cómo se encontraba su hijo. "Está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien y bueno, solo esperar que se resuelva todo, con mucha tranquilidad", aseguró. Además, declaró que todavía está procesando todo lo que ha ocurrido. "Nadie está preperado para recibir una noticia así. No nos prepara nadie para esto", lamentó.

La investigación no está cerrada

El pasado martes, agentes de la comisaría de la isla de Phangan, vecina de Koh Samui y donde tuvo lugar el crimen el 2 de agosto, volvieron a interrogar a Daniel delante de su abogado. Este interrogatorio puso de manifiesto que la investigación continúa por el momento, pese a lo expresado el martes en una rueda de prensa desde Koh Phangan por el subdirector de la Policía tailandesa, Surachate Hakparn, quien la dio por concluida.

