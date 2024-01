Nuevo giro en el caso en el caso de Daniel Sancho: sus abogados aseguran que se cometieron 'irregularidades' por parte de la policía

Los abogados de Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho y su primera mujer, Silvia Bronchalo, han convocado a los medios de comunicación para ofrecer una rueda de prensa para denunciar diferentes 'irregularidades' en la investigación del asesinato de Edwin Arrieta. A las 12:30 horas el despacho de abogados Chippirrás-Balfagón y Marcos García-Montes, que defiende al chef español por el presunto asesinato y descuartizamiento del médico colombiano, ha aportado nuevas pruebas que podrían dar un vuelco a la investigación: "la policía tailandesa ha cometido muchas irregularidades y engañó a Daniel Sancho en los primeros momentos de su detención".

Carmen Balfagón, un rostro habitual en la pequeña pantalla desde que Rodolfo Sancho contrató sus servicios, ha dado comienzo a la rueda de prensa queriendo dejar claro que todos los datos que hoy han aportado están verificados y tienen pruebas que les avalan. Sus primeras palabras han ido dirigidas a la policía tailandesa a la que denuncian de cometer diferentes irregularidades: "Quiero centrarme solo en la policía no al sistema judicial por lo que hemos descubierto. Podemos acreditar las irregularidades", porque según el despacho de abogados, el chef confesó 'lo que quería la policía que confesara', porque aseguran, 'que le prometen que si cuenta lo sucedido, le van a deportar en 48 horas'.

Tal y como asegura la letrada, la promesa de deportación es el motivo por el que a Daniel Sancho se le tachó de 'persona fría' durante sus declaraciones y la reconstrucción de los hechos. Carmen Balfagón ha querido dejar claro cuál es la declaración que hizo el hijo del actor: "Desde el minuto uno dijo lo que había pasado era una pelea tras un intento de agresión sexual por parte del médico colombiano y por eso Daniel se defendió y el resultado de la pelea fue el fallecimiento de la víctima. Lo sabemos porque hay grabaciones que lo corroboran. No compró nada para matar al señor Arrieta, hubo una pelea. Eso lo dijo Daniel Sancho desde el minuto uno".

Una declaración que los abogados aseguran que no se transcribió y que incluso 'se escribió todo lo contrario'. "La Policía es quien engaña a Daniel y se lo gana con una falsa promesa de deportación, por eso consigue lo que consigue", añade Carmen Balfagón. Prueba de ello, explica la abogada, es que curiosamente Sancho sabía todas las localizaciones de Tailandia, cuando "él no lo podía saber".

Sobre las 12:51 ha cogido el relevo de la rueda de prensa Marcos García Montes que ha explicado que asumió el caso el 15 de agosto y que ha estado en silencio hasta que recibió toda la documentación. Posteriormente, el día 21 de agosto escribió a Rodolfo para comunicarle que había un giro copernicano porque la fiscalía tailandesa acusó a Daniel de asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena, pero él solo se declaró culpable de descuartizar y ocultar el cuerpo de Arrieta, un delito que al admitir que hubo pelea, en palabras del abogado Marcos García Montes, 'se cae la acusación de la premeditación y con ella, la pena de muerte'.

La estrategia de defensa de los abogados de Daniel Sancho se basa en pedir la nulidad de las actuaciones policiales al no estar refrendadas con la normativa de derechos humanos y destaca tres puntos importantes: Que fue una pelea, que hubo un intento de violación y que no se sabe la hora de la muerte porque el humor vitrio no se ha establecer. Ante estos hechos, García Montes ha asegurado que confía en el garantismo en torno a los derechos humanos de los juzgados de Tailandia: "Estamos en un punto en el que nos encontramos ante un homicidio imprudente o nada de nada. Lo que hoy hemos venido a contar es que Daniel estuvo 48 horas ilegalmente arrestado, sin abogado y sin leerles sus derechos, después de firmar un documento en tailandés".

Con la certeza de que pueden pedir la nulidad del proceso después de las pruebas falseadas y, al menos, modificadas, según han declarado los propios abogados, han dado por cerrada la rueda de prensa a las 13:30 horas dejando claro que al no ver atenuantes, el marco máximo de pena para Daniel Sancho se sitúa 'entre 8 y 10 años' y que incluso Daniel podría estar en España entre 3 y 4 años.

Juicio de Daniel Sancho

Daniel Sancho ya tiene fecha fijada en el calendario para explicar ante el juez qué sucedió aquella fatídica noche del 2 de agosto en Tailandia, en la que Edwin Arrieta perdió la vida. Él ya confesó su autoría del crimen, reconociendo que, tras una pelea, el cirujano colombiano resultó muerto y que tuvo que descuartizarle y repartir su cuerpo por la isla en la que se encontraba de vacaciones para encubrir su asesinato. Según ha establecido el juez encargado del caso el juicio se celebrará del 9 de abril al 3 de mayo del 2024 en el tribunal de Samui (Sur de Tailandia), y se desarrollará durante 15 días laborables de martes a viernes.

El juicio contará con al menos 57 testigos entre todas las partes. La fiscalía presentará 28 testigos, mientras los abogados que representan a la familia de Arrieta han incluido en su lista a otros dos, a los que ha presentado en la vista de este martes, según informaron a EFE fuentes cercanas al caso. Por su parte, la defensa acudirá al juicio con al menos 27 testigos, después de presentar hoy todas las partes unas listas iniciales más amplias que luego fueron reducidas tras negociaciones entre la defensa y la acusación.