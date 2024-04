Todas las claves del juicio de Daniel Sancho que empieza mañana en Tailandia

Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, se enfrenta en Tailandia al juicio por el asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta, delitos por los que permanece en la prisión de Koh Samui desde el pasado 7 de agosto. El proceso judicial arranca este martes 9 de abril en el país asiático en el que ya se encuentran sus padres, Rodolfo Sancho (que llegó hace unas dos semanas) y Silvia Bronchalo, que aterrizó en el país un día antes de que diera inicio el proceso. Repasamos las claves de un caso que causó una gran conmoción no solo en España sino en todo el mundo.

Cuánto durará el juicio

El proceso se extenderá durante cuatro semanas y habrá cuatro sesiones semanales, que se desarrollarán de martes a viernes. En la sala no podrán entrar cámaras, pero sí se permitirá la presencia de periodistas, aunque no podrán tomar notas ni grabar nada de lo que suceda. La declaración de Daniel Sancho sería en torno al 25 de abril.

Cuántos testigos habrá

Se prevén las declaraciones de más de 50 testigos, aunque en este sentido ha habido variaciones. Para la defensa del hijo del actor Rodolfo Sancho se esperaba que declarasen unas 30 personas, pero según informaba hace unos días el programa Juntos de Telemadrid, ha habido varias bajas entre las que están su exnovia Laura, una amiga del acusado y un psiquiatra que iban a participar en la vista. Ellos habrían renunciado a prestar declaración pocos días antes de la esperada cita judicial.

Los argumentos de la defensa

La defensa de Daniel Sancho corre a cargo de Marcos García Montes y un equipo jurídico integrado además por el abogado de oficio, Aprichat Srinuel (un letrado local designado por el tribunal). En la defensa de Daniel Sancho también hubo cambios, pues varios de los letrados del país que estuvieron implicados en su defensa dejaron el caso durante la investigación. El objetivo de la defensa española de Sancho, tal y como apuntó García Montes, es que el hijo del artista obtenga "una condena de prisión que sea susceptible de, en cuatro años, estar en España".

Por tanto, sería juzgado en Tailandia y después España tendría que reclamar su entrega para que continuara cumpliendo condena en suelo español. Según informa La Vanguardia, en 1983 ambos países firmaron un acuerdo "en materia de ejecución de sentencias penales", mediante el que podrían solicitar la entrega de un ciudadano nacional una vez que haya sido condenado en otro país.

El abogado insiste en su intención de impugnar la reconstrucción y pruebas recabadas por las autoridades tailandesas ya que, dice, "las pruebas tienen que practicarse legalmente y una reconstrucción sin abogado no vale. Además, su declaración tiene que ser en un idioma que entienda". El principal objetivo de la defensa será probar que no ha existido premeditación y que la muerte se produjo a consecuencia de una pelea, algo en lo que insistió el acusado en sus últimas declaraciones públicas.

Los argumentos de la fiscalía

La fiscalía tailandesa acusa al cocinero de tres cargos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. Según informaron a EFE fuentes cercanas al caso, el hijo del actor Rodolfo Sancho se declaró no culpable del asesinato premeditado de Edwin en la isla de Phangan, así como de hacer desaparecer su pasaporte, dos de los tres cargos en su contra. De lo que sí se declaró culpable fue de descuartizar y ocultar su cuerpo. La acusación particular está ejercida por la familia de Arrieta. El letrado Juan Ospina, que forma parte del equipo que ejerce esta acusación, explica que los padres del médico no podrán viajar a Tailandia para estar presentes en el proceso.

Las penas a las que podrían condenarle

El homicidio involuntario que admite Daniel Sancho está castigado por la justicia tailandesa con penas de 6 a 10 años de cárcel, mientras que el asesinato con premeditación del que lo acusa la Fiscalía está penado con la pena de muerte.

¿Qué ocurrió en el verano de 2023?

Los sucesos se desarrollaron en el verano de 2023. Lo que prometían ser para unas tranquilas vacaciones de Daniel en Koh Pha Ngan para disfrutar en compañía de su amigo de la popular Fiesta de la Luna Llena derivaron en un macabro suceso cuando el colombiano desapareció y los recolectores de basura comenzaron a encontrar bolsas (hasta catorce) con restos humanos en diferentes lugares. Daniel pronto se colocó en el punto de mira de las autoridades tailandesas y tan solo 24 horas después de encontrarse los restos del cirujano, el nieto de Sancho Gracia fue interrogado, negando en aquel momento tener algún tipo de relación con la desaparición, que él mismo había denunciado.

Sin embargo, los investigadores descubrieron, gracias a una cámaras de seguridad, que el chef había comprado días antes un cuchillo y ciertos artículos de limpieza y que la habitación del hotel donde se encontraba alojado habían sido limpiados. En los desagües había restos humanos, poniendo a Daniel Sancho contra las cuerdas, lo que le llevó a declararse culpable de la muerte de Edwin, a quien supuestamente mató propinándole dos puñetazos que le hicieron caer y golpearse la cabeza con la bañera.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén en una jaula de cristal, pero era una jaula" declaró el hijo de Rodolfo Sancho tras su detención. "Me hizo destruir la relación con mi novia y me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho" continuó. "Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó y me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio, pero era todo mentira. Lo único que quería era que fuese su novio y, cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba a mí y a mi familia" añadía el chef.

Los conflictos paralelos a la cita judicial

En paralelo a la cita judicial, la policía del país ha dictado una orden de arresto contra Big Joke, el exsubdirector policial que fue el encargado de investigar el caso de Daniel Sancho, por sus supuestos vínculos con una trama ilegal de sobornos. Se le acusa de aceptar presuntamente dinero y haber participado en el blanqueo de más de 7,7 millones de euros. La orden de arresto contra Big Joke llega después de que el policía haya eludido hasta en tres ocasiones los requerimientos de las autoridades tailandesas para personarse a declarar sobre el caso por el que está siendo investigado desde hace meses. Ya en febrero fue señalado por la Oficina Central de Investigación (CIB) por sus supuestos vínculos con la trama de sobornos de una web de apuestas ilegales.

Los padres de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, están también en Tailandia apoyando a su hijo. Sin embargo la situación entre ambos es complicada. Silvia Bronchalo denunciaba en febrero a Rodolfo Sancho por un supuesto delito de insultos y vejaciones continuadas. La abogada de Silvia, Carolina Castro, declaró en el plató de De Viernes: "Puede haber un delito de vejaciones y maltrato continuado. Lo que denunció viene documentado. Silvia está desbordada, francamente mal por este asunto y esto se ha sobredimensionado porque ha saltado a los medios".

Un caso mediático

El caso de Daniel Sancho ha acaparado la atención mediática internacional durante meses. La expectación es tal que ha saltado a la televisión en forma de documental true crime. HBO Max estrena El caso Sancho, que ofrecerá un relato acerca de cómo se ha desarrollado la investigación, desde el momento de la detención del español el pasado verano hasta que la justicia tailandesa dicte sentencia. Contará con el testimonio de personas cercanas a la investigación. El caso Sancho, episodio 0, que incluye el testimonio de Rodolfo Sancho, se estrena en HBO Max 9 de abril y será la primera de las cuatro entregas que componen esta nueva serie documental producida por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) para Max.