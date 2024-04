El abogado de Daniel Sancho desvela el mensaje de Rodolfo Sancho en el que explica cómo se encuentra su hijo

A falta de una semana días para que arranque en Tailandia el juicio a Daniel Sancho por el presunto asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta, su abogado, Marcos García Montes, ha explicado cuál será su línea de defensa y también ha desvelado en directo el mensaje que le ha hecho llegar Rodolfo Sancho, que ya se encuentra en el país asiático, sobre cómo se encuentra su hijo en estos momentos clave.

"Está bien. Su padre me acaba de decir que está tranquilo", ha asegurado el letrado en el programa Vamos a ver, donde ha contado también que su equipo y el abogado de oficio, Aprichat Srinuel, han preparado un informe de 60 págrinas examinando las pruebas. "Decimos que en la reconstrucción no había fiscal, no había juez, no había abogado y las filtraciones de la policía. También nos apoyamos en la autopsia en la que seguimos sin saber por qué es imposible la data y causación de la muerte y el reportaje fotográfico que hace la policía a las 24 horas de la detención", ha explicado.

El abogado insiste en impugnar la recostrucción y pruebas recabadas por las autoridades tailandesas ya que, dice, "las pruebas tienen que practicarse legalmente y una reconstrucción sin abogado no vale. Además, su declaración tienen que ser en un idioma que entienda". El principal objetivo de la defensa será probar que no ha existido premeditación y que la muerte se produjo a consecuencia de una pelea, algo en lo que insisitó el acusado en sus últimas declaraciones públicas.

Daniel, que confesó el crimen y se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, contó en una entrevista que ofreció a EFE desde prisión los días 13 y 14 de marzo que se encuentra "bien de ánimo" y con ganas de que comience el juicio, que se celebrará entre el 9 de abril y el 3 de mayo en Samui. Con "ganas de afrontarlo, de que por fin se me escuche y poder aclarar las distorsiones, los malentendidos y todas las mentiras que se han dicho", declaró Sancho.

Tras dos meses de investigación policial, la Fiscalía aseguró que Sancho "había planeado el asesinato" y que utilizó "la violencia" para matar a Edwin Arrieta, pero que se desconocía cómo lo había hecho. "Mi objetivo en el juicio es demostrar que fue en defensa propia. Voy a demostrar lo que realmente pasó". El acusado insiste en que la muerte de Arrieta, que se produjo el 2 de agosto en un bungaló alquilado por él mismo en la isla de Phangan, se debió a una pelea durante la cual el colombiano se golpeó la cabeza: "Fue una pelea que yo no empecé y que tuvo un desenlace fatal que yo nunca habría querido", ha confesado; además de reconocer que sí descuartizó el cuerpo del cirujano de 44 años y repartió los restos en varias localizaciones de la isla e incluso por el mar.