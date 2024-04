Daniel Sancho, ante la celebración de su juicio: ‘Estoy convencido de mi absolución, actué en defensa propia'

Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha hablado en una entrevista en exclusiva a la agencia EFE desde la cárcel tailandesa de Koh Samui, a pocos semanas para que llegue el 9 de abril, fecha en la que comenzará la vista en Tailandia. El hijo del actor Rodolfo Sancho está "convencido" de que le van a "absolver" porque, según sus propias palabaras actuó en "defensa propia". El chef está acusado además de asesinato premeditado, del que se ha declarado no culpable, de ocultación del cuerpo tras descuartizarlo, delito que sí ha admitido. Sancho ha hablado de cómo se siente y cómo afronta la posibilidad de una sentencia condenatoria en un país que contempla la pena capital para delitos de sangre.

Daniel, que confesó el crimen y se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, ha contado que se encuentra "bien de ánimo" y con ganas de que comience el juicio, que se celebrará entre el 9 de abril y el 3 de mayo en Samui. Con "ganas de afrontarlo, de que por fin se me escuche y poder aclarar las distorsiones, los malentendidos y todas las mentiras que se han dicho", declaró sancho durante la grabación de la entrevista entre los días 13 y 14 de marzo.

Tras dos meses de investigación policial, la Fiscalía aseguró que Sancho "había planeado el asesinato" y que utilizó "la violencia" para matar a Edwin Arrieta, pero que se desconocía cómo lo había hecho. "Mi objetivo en el juicio es demostrar que fue en defensa propia. Voy a demostrar lo que realmente pasó". El acusado insiste en que la muerte de Arrieta, que se produjo el 2 de agosto en un bungaló alquilado por él mismo en la isla de Phangan, se debió a una pelea durante la cual el colombiano se golpeó la cabeza: "Fue una pelea que yo no empecé y que tuvo un desenlace fatal que yo nunca habría querido", ha confesado; además de reconocer que sí descuartizó el cuerpo del cirujano de 44 años y repartió los restos en varias localizaciones de la isla e incluso por el mar.

Sancho, que estará defendido por el abogado de oficio tailandés Aprichat Srinuel y apoyado por el equipo legal de Madrid liderado por el letrado Marcos García Montes, aún no sabe qué días declarará pero sí que lo hara con la ayuda de un intérprete español.

La familia del fallecido estará presente

La familia de Arrieta se personará en el juicio como acusación particular con la ayuda de un equipo de letrados, quienes aseguraron recientemente que la Fiscalía cuenta con más de 50 pruebas que demostrarían que fue un asesinato premeditado. El juicio oral en el Tribunal Provincial de Samui será un proceso de 14 sesiones en las que declararán unos 50 testigos y la sentencia podría dictarse entre cuatro y ocho semanas después.