Todos los detalles de la denuncia de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho y la contundente respuesta de Xenia Tostado

Silvia Bronchalo ha decidido denunciar a Rodolfo Sancho por un supuesto delito de insultos y vejaciones continuadas. Según ha informado el periodista Nacho Abad en el programa ¡De viernes!, así sucedieron los hechos: “El pasado lunes cinco, Silvia Bronchalo acudió a una comisaría de Madrid para presentar una denuncia contra su expareja. Ella y el actor estaban hablando por Whatsapp sobre el dinero que le iban a enviar a Daniel para sobrevivir en la cárcel tailandesa. Y ella refiere que Rodolfo le dice, leo textualmente, ‘esto seguramente no te lo ha dicho nadie, pero tienes bipolaridad y eso tiene tratamiento’. Ella también dice que tiene mensajes anteriores en los que el intérprete le ha dicho ‘pirada, no te enteras de nada, eres una incapaz, nuestro hijo tiene traumas por tu culpa’”.

De la misma manera, el presentador de En boca de todos ha mencionado que Silvia no tiene ningún tipo de contacto con su hijo desde principios del mes pasado. Una situación de la que culpa a la estrella de Zorro: “En un determinado momento Rodolfo le viene a decir que Dani no quiere que le llame. Y Silvia viene a insinuar que el artista ha conseguido romper la relación con su hijo. Silvia y Daniel no tienen comunicación desde el pasado diez de enero”. Cabe destacar que la última vez que se vio a Bronchalo en Tailandia fue el 12 de diciembre, cuando se celebró una vista provisional entre el juez y la fiscalía. Igualmente, en noviembre, fue la única vez que Silvia y Rodolfo coincidieron en las dependencias del tribunal provincial de Sumai.

Una información que ha corroborado la abogada de Silvia, Carolina Castro, que acudió al plató de De Viernes: “Puede haber un delito de vejaciones y maltrato continuado. Lo que denunció viene documentado. Silvia está desbordada, francamente mal por este asunto y esto se ha sobredimensionado porque ha saltado a los medios”. Eso sí, la letrada no ha querido entrar a dar más detalles de cómo es la relación que Silvia mantiene con Daniel en la actualidad. “Silvia me ha pedido que el tema de Dani lo dejemos al margen. Ella para su hijo quiere lo mejor y no le gustaría que se mezcle una cosa con otra”.

Así mismo, Carolina ha confirmado que esta no es la primera vez que Silvia emprende medidas legales contra Rodolfo Sancho. Hay dos denuncias por supuestos "malos tratos que se remonta a los años posteriores a su separación, pero que luego fueron retiradas por ella misma. “Es verdad. Las retiró porque entendió que era lo más correcto. A las presuntas víctimas no les resulta sencillo, el paso que ha dado Silvia le ha costado mucho”, confirmó la abogada de Silvia Bronchalo.

Sin duda, un momento delicado para el artista que cuenta con el apoyo incondicional de su actual mujer, la actriz Xenia Tostado, con la que lleva casi dos décadas de relación y tiene una hija en común, la pequeña Jimena (9). “Mantente firme en tu autenticidad y deja que la verdad brille sobre ti sin importar las opiniones externas. Un abrazo profundo para todos los que tenéis que lidiar con dificultades, sean del tipo que sean, a pesar de poner el corazón en casa paso”, ha escrito la intérprete en su perfil social tras hacerse pública la noticia de la denuncia.

Hay que recordar que el caso de Daniel Sancho ocurrió el pasado 5 de agosto cuando fue detenido como presunto autor del asesinato y descuartizamiento en Tailandia del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga. Desde entonces, el nieto de Sancho Gracia se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, en el sur del país, a la espera de la celebración del juicio que resuelva las incógnitas que rodean el caso. Un proceso que comenzará el próximo 9 de abril y que está previsto que se prolongue hasta el 3 de mayo.

La fiscalía tailandesa acusa al cocinero de tres cargos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación. Por ello, el equipo jurídico de Daniel en España, quiere centrar la defensa en demostrar que no era un crimen planeado. Su objetivo es que el primogénito del protagonista del Ministerio del tiempo obtenga “una condena de prisión que sea susceptible de estar en España” para, después de ser juzgado en Tailandia y nuestro país, continuar cumpliendo condena en suelo patrio.

