Las rotundas declaraciones de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en la segunda sesión del juicio contra su hijo Daniel

La segunda sesión del juicio contra el español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, continúa este miércoles con la declaración de cuatro testigos más de la Fiscalía y tras la decisión del juez de prohibir que se informe de los detalles de lo que ocurre en la sala bajo penas de cárcel. A la vista en el tribunal provincial de Samui (isla del sur de Tailandia) han acudido los padres del acusado, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Ambos han estado presentes en la sala. El actor se ha sentado justo detrás de su hijo y la analista de inversiones en la última fila.

El primero en llegar al tribunal provincial de Samui ha sido Rodolfo, que ya asistió a la sesión inaugural del martes. "Buenos días", ha dicho a los periodistas encargados de cubrir uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años. Después, más serio, les ha hecho la siguiente petición: "Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, ¿vale? Así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas, no me piséis, no me persigáis por la isla... En este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías, no tengamos un problema, ¿de acuerdo?".

Silvia, por su parte, ha evitado hacer declaraciones a su llegada, sin embargo, durante el receso ha respondido así cuando los periodistas le han preguntado si estaba confiada y si veía probable la absolución de su hijo. "Aquí nadie ha ganado, todo el mundo ha perdido", ha dicho con rotundidad.

Según contó su abogada, Carolina Castro, ayer no pudo estar presente en el arranque del juicio por un problema de salud. "Se encontraba absolutamente indispuesta", dijo la letrada en TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana. A pesar de su ausencia, Silvia recibió toda la información de lo que ocurrió en el interior de la sala.

Actualmente, Silvia no tiene ningún tipo de relación con la defensa de su hijo, pero está dispuesta a colaborar en todo lo que pueda. "Antes de que la cosa empeorara, ella colaboró. Fue la primera en llegar, hizo gestiones y tenía una serie de documentación que para la defensa de su hijo le venía bien. Ella ha colaborado y está dispuesta a colaborar, jamás se ha cerrado en hablar con los abogados. Lo que quiere es que su hijo salga de la mejor manera de esto", aseguró Castro.

La abogada también contó que Silvia no había visto la entrevista que Rodolfo había concedido sobre el caso de su hijo. "Ella lo que hace es respetar la vida de cada cual. Si el padre de su hijo ha decidido hacer un documental contando lo que estamos viendo, respeto absoluto", dijo con prudencia.

La tensión entre Rodolfo y Silvia es evidente. En estos momentos tan complicados, la expareja está totalmente alejada, sobre todo, a raíz de la denuncia que la analista interpuso contra el actor por un supuesto delito de insultos y vejaciones continuadas.

Los abogados de la familia de Edwin Arrieta en España, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, del bufete Ospina Abogados, también han estado presentes en esta segunda jornada.

Ospina ha afirmado a los medios a las puertas del tribunal y antes de que comenzara la sesión que anticipaba que volviera a ser "larga" y "complicada" como el día anterior, cuando se prolongó desde aproximadamente las 9:30 y las 18:30, dos horas más de lo previsto, con un receso entre medias. Asimismo, ha informado de la identidad de dos de los cuatro testigos que declararán hoy. Se trata de la mujer que vendió "los objetos con los que presuntamente Daniel acabó con la vida de Edwin" y la persona que le vendió el kayak con el que supuestamente se deshizo de parte del cuerpo del cirujano colombiano.

Durante el receso, ha vuelto a hablar con los medios. "El juez no has dicho que no se puede hacer ningún tipo de juicio paralelo y que hay que ser muy respetuoso con las normas, con la cultura del país", ha explicado Ospina. Además, ha anunciado que hoy será el último día que asistan al juicio para que sus compañeros tailandeses que actúan como acusación puedan hacerlo "de manera libre e independiente, con toda la autononmía" .