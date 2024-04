La intrahistoria de la polémica entrevista de Rodolfo Sancho sobre el caso de su hijo Daniel

Rodolfo Sancho nunca ha comercializado con su vida privada, por eso ha causado tanto revuelo su participación en El caso Sancho: Episodio cero, el documental de HBO Max que aborda la complicada situación de su hijo Daniel en Tailandia, acusado de haber asesinado premeditadamente al cirujano colombiano Edwin Arrieta.

En la entrevista, el actor habla de su lucha como padre y ha sido precisamente esa lucha la que le ha llevado a romper su habitual silencio. Según ha contado Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, el intérprete ha hablado única y exclusivamente por dinero. "Las declaraciones de Rodolfo son sinceras y se deben a una sola cuestión: cubrir la necesidad económica que tiene un padre para salvar la vida de su hijo", ha dicho Balfagón en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. "Rodolfo hace estas declaraciones nada más que por dinero. Es por lo único por lo que uno puede hacer esto, porque necesita dinero", ha insistido.

Balfagón ha enumerado todos los gastos que tiene Rodolfo desde el pasado 7 de agosto, día en el que su hijo ingresó en la prisión de Koh Samui. "Tailandia es un pozo sin fondo. No solo hay que pagar la comida de Daniel. Él no puede comer algo mejor que el resto de compañeros con lo cual hay que llevar comida también para el resto. Eso hay que pagarlo. También hay que pagar traductores, legalizaciones, viajes, alojamientos, asistentes...", ha explicado.

Además, tal y como ha desvelado Balfagón, la implicación del actor en el caso le está pasando factura a nivel laboral. "Esto lo ha hecho por dinero, porque necesitaba financiación. Rodolfo tenía una oferta de trabajo para empezar el 1 de mayo y no puede trabajar porque el juicio de su hijo dura hasta el 3 de mayo. Lleva ocho meses entregado en cuerpo y alma a salvar a su hijo", ha añadido, recordando que el cocinero podría enfrentarse a la pena de muerte por la muerte de Arrieta.

La portavoz de la familia Sancho ha aclarado que su cliente no ha roto su silencio únicamente "con quien le ha dado la gana". "Lo ha hecho con quien le ha posibilitado al menos tener la financiación para acabar este juicio", ha puntualizado.

Aunque Rodolfo recibió a las cámaras en Fuerteventura, la isla en la que vive desde hace tiempo junto a su pareja, la actriz Xenia Tostado, y la hija de ambos, Jimena, la entrevista no se grabó en la intimidad de su hogar. "El documental no se ha hecho en su casa porque su casa es sagrada para él", ha matizado Balfagón. "A Rodolfo esto le ha costado la mismísima vida. Los que os dedicáis a la prensa sabéis que es un hombre que no ha vendido nada, absolutamente nada. Nos ha pedido ayuda para poder hacer este documental porque si no se hacía no había dinero para atender el juicio en Tailandia", ha finalizado.