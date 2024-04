El baile de Laura Escanes con indirecta a Álvaro de Luna, ¿ha vuelto el cantante con su ex?

Loading the player...

Han pasado ya más de seis meses desde la ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna, pero su relación todavía sigue ocupando titulares. Ellos no han dejado de mandarse indirectas, en forma de publicaciones en las redes o incluso de canciones. Ahora, la influencer parece haber reaccionado a los rumores que apuntan a que el artista podría haber retomado su romance con su ex, una joven llamada Elena que era su pareja antes de su relación con Laura. Si bien la creadora de contenido no ha mencionado el nombre de ninguno de los dos, el baile que ha publicado, con mensaje incluido, no ha dejado a nadie indiferente, como puedes ver en este vídeo.

-No te pierdas la impresionante celebración de cumpleaños de Laura Escanes en el concierto de Bad Bunny en Nueva York