Laura M. Flores se convierte en la cuarta expulsada definitiva de 'Supervivientes 2024'

La última gala de Supervivientes 2024 dejó una nueva expulsión definitiva del concurso. En esta ocasión, la decisión de la audiencia estaba entre Laura M. Flores, Arantxa del Sol y Kiko Jiménez, los tres nominados de Playa Limbo, después de que Blanca Manchón lograse la inmunidad al proclamarse ganadora de la prueba de líder. Finalmente era Laura M. Flores la concursante que tenía que abandonar definitivamente Honduras, ante el asombro de sus propios compañeros. La influencer se mostraba, de alguna manera, satisfecha con la decisión del público. "Esta experiencia ya la he vivido y ya me toca volverme con mis hijos, no podía más de no saber nada de ellos. Estoy feliz de haber vivido esta experiencia de esta manera, totalmente diferente de la primera", decía la hija de Kiko Matamoros.

Kiko Jiménez, abraaba a su compañera de concurso sin salir de su estupefacción: "¿Qué le vamos a hacer? Si la gente es lo que quiere", respondía la ya expulsada, que festejaba la idea de dejar de pasar hambre: "¡Me voy a comer una hamburguesa!". Tras despedirse de sus compañeros, Laura recogía sus cosas de la playa, ayudada por Kiko, del que se despedía con un fuerte abrazo tras más de un mes de convivencia.

Antes de que la presentadora comunicara quién de los tres nominados era el que definitivamente abandonara el concurso, Laura Matamoros recibía la sorpresa de poder hablar con Tuco, su amigo y defensor en plató: "Tus hijos están estupendos, muy orgullosos de ti. No te preocupes, céntrate en lo que sabes hacer. Queremos ver a la Laura que todos conocemos", le decía su amigo.

Una relación de siete años y dos hijos en común

Laura M. Flores y su pareja, Benji Aparicio, pusieron punto y final a su historia de amor que comenzó en 2016. Una relación marcada por los altibajos que les llevaron a distanciarse durante varios meses hasta en tres ocasiones. Fue en mayo del l2023 cuando rompieron por última vez, pero, solo unos meses después elegieron darse una nueva oportunidad para luchar por su amor y la unión de su bonita familia. Ahora, la pareja vive separada tras siete años de amor y dos hijos en común: Matías, de 5 años, y Benjamín, de 1.