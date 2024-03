Laura Matamoros y Kiko Jiménez se convierten en los fichajes sorpresa de 'Supervivientes 2024'

Supervivientes 2024 acaba de comenzar, pero ya ha habido una noticia de última hora que ha sorprendido a toda la audiencia: el fichaje de dos nuevos aventureros. Al reality show más extremo de la televisión se han unido unos robinsones que conocen de primera mano lo que es pasar hambre, frío y sueño: Laura Matamoros (31) y Kiko Jiménez (31), que ya estuvieron en Honduras en la edición de 2017 en la que el fallecido José Luis Losa se proclamó vencedor.

La primera en saltar del helicóptero ha sido la influencer, que no ha podido evitar emocionarse al recordar a sus dos hijos: Matías (5) y Benjamín (1), fruto de su historia de amor con el empresario Benji Aparicio. “Lo peor es estar tan incomunicada de ellos. Ya he sido superviviente, vengo a disfrutar. Llegaré hasta donde llegué, pero tengo mucho miedo de no poder comunicarme con los niños”.

Además de este emotivo discurso dirigido hacia sus pequeños, la hija de Kiko Matamoros le ha mandado un mensaje ‘envenenado’ a Makoke, exmujer de su padre y colaboradora en plató. “Quiero dedicar el salto a una persona que sé que se muere de envidia por estar aquí ¡Makoke a la calle!”, ha expresado haciendo referencia a unas palabras de Belén Esteban de 2018 que recientemente se han hecho virales en redes sociales.

Una crítica totalmente inesperada que ha hecho que la colaboradora televisiva se derrumbe. “Yo estaba viéndola y estaba emocionada. Imagino lo que puede echar de menos a sus hijos y estaba empatizando con ella. No entiendo porque me ha querido dedicar ese salto. Me lo he tomado mal, pero no por mí que yo tengo otras prioridades en la vida”, ha explicado Makoke haciendo alusión a su hija Anita que es muy cercana a su hermana Laura.

La entrada de Kiko Jiménez ha sido mucho menos controvertida. Antes de dejar el helicóptero y abandonar por completo la civilización, el novio de Sofía Suescun ha confesado que su máxima prioridad en el concurso es sacar la mejor versión de sí mismo y proclamarse ganador. “Estar aquí me trae muchos recuerdos. Quiero aprovechar esta segunda oportunidad y ganar. Vengo a por todas. Lo que más miedo me da es el hambre y la soledad”.

Por ahora, Laura y Kiko no se han unido al resto de los participantes, entre los que se encuentran Carmen Borrego, Aurah Ruiz y Pedro Aguado. Ellos dos tendrán que aprender a convivir en Playa Limbo, una ubicación aislada y secreta con condiciones muy complicadas y recursos limitados. Eso sí, los otros concursantes saben que hay nuevos rivales dispuestos a hacerse con el suculento premio de 200.000 euros.

