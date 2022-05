El cariñoso reencuentro entre Laura M. Flores y su hermana Anita Matamoros mientras su padre concursa en 'SV'

Loading the player...

Este domingo 15 de Mayo, se vivía una disyuntiva muy particular en el clan Matamoros. Mientras Kiko recibía la visita sorpresa de su novia, Marta López Alamo, en Supervivientes, en nuestro país se producía el reencuentro de Laura M. Flores y Anita Matamoros. Casualidades o no de la vida. A pesar de que la hija de Makoke no tiene actualmente ninguna relación con su padre, sí se lleva a las mil maravillas con su hermana Laura, como se puede comprobar en las distintas imágenes de este vídeo. En ellas, se ve a ambas bailando, tremendamente felices y en actitud muy cariñosa. ¿Qué pensaría Kiko Matamoros al ver estas fotografías? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

