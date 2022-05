Kiko Matamoros rompe a llorar al ver aparecer a su novia Marta López Álamo en Honduras

También hay espacio para el amor en Supervivientes 2022. En la última entrega del concurso de supervivencia de Mediaset, Kiko Matamoros y su novia Marta López Álamo han protagonizado una escena de película que ya hace sonar campanadas de boda. Entre lágrimas y besos, la pareja ha vivido un romántico encuentro sorpresa delante de las cámaras que ha dejado sin palabras a todos. Toda una sorpresa para el concursante, que está sufriendo mucho con sus problemas de salud y se ha quedado mudo y ha roto a llorar ante las cámaras dejándonos la más personal de sus confesiones: “Sueño con casarme con Marta, es en lo único que pienso desde que estoy aquí”

La modelo ha viajado a Honduras para hacerle una visita sorpresa a su pareja. Instalada desde hace unos días allí, Marta ha llegado a Playa Fatal en barca para sorpresa de todos los concursantes. Su novio, Kiko Matamoros, no la ha visto. Había sido distraído momentos antes por sus compañeros para garantizarle la sorpresa. Al verla, el concursante se ha quedado mudo, en su cara podía verse que se sentía el hombre más feliz del mundo, “Ay” es lo único que ha podido decir antes de acercarse y fundirse con ella en un abrazo interminable.

La influencer no paraba de darle ánimos, “estoy aquí, estoy aquí” decía, “me tiembla todo”, mientras le recordaba lo mucho que le ama y le quiere. Kiko ha roto a llorar, desbordado por la emoción de la sorpresa. Los dos se han deshecho en besos y abrazos, no podían despegarse. “Muchísimas gracias, ha sido el regalo de mi vida”, reconocía el concursante al equipo del programa entre lágrimas.

Pasión y mucho romanticismo también, Kiko Matamoros no ha querido dejar marchar a su novia sin antes declararle su amor: “Sueño con casarme con Marta, no se lo quería decir públicamente porque se lo tengo que pedir formalmente. Es lo único que pienso desde que estoy aquí. Quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, ser tan feliz como lo he sido estos años. Te quiero, te adoro”

Ya tras su marcha, más tranquilo, Kiko, elegido por la audiencia, se ha marchado junto a Yulen a playa paraíso y allí hacía balance del feliz momento que atraviesa: “Siento muchísima tranquilidad, ha sido una inyección de moral muy importante, ahora mismo estoy en una nube. ¡Estoy tan enamorado!, Que era como que me faltaba una parte de mí, saber que me apoya y que tenemos un proyecto de futuro ilusionante y bonito me hace superfeliz”

Rubén Sánchez Montesinos fue el elegido por la audiencia para decir adiós al concurso perdiendo su duelo con Ainhoa Cantalapiedra. El novio de Enrique del Pozo, que se convierte así en el segundo expulsado definitivo y que ha sido hasta ahora el más polémico, quiso agradecer la experiencia antes de abandonar el concurso: “Me siento feliz de haber compartido este sueño, de que me hayáis dado la oportunidad"

-Kiko Matamoros contra el mundo: el colaborador, enfrentado a todas las chicas de su grupo