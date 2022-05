Ainhoa Cantalapiedra se convierte en parásito con un duro mensaje de despedida a Marta Peñate

Charo Vega se convirtió el pasado domingo en la expulsada definitiva, dejando en Playa Parásito a Rubén Sánchez, mientras los cuatro nominados de la semana (Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Alejandro Nieto y Juan Muñoz) convencían a la audiencia de que debían continuar en la isla. Finalmente, la que fuera ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo se ha convertido en la expulsada y deberá convivir con el novio de Enrique del Pozo hasta el próximo Conexión Honduras, programa presentado por Ion Aramendi. Pero antes de dejar la palapa, la artista no ha querido callarse nada y al despedirse le ha dedicado un duro mensaje a Marta, con la que ha tenido la mayoría de los enfrentamientos durante la convivencia. "No estoy acostumbrada a este tipo de programas, para mí está siendo un reto y la que más me has enseñado has sido tú, que eres quien va más directa. Me he superado porque nunca pensé que caería en tus provocaciones. Eres una crack", ha dicho la artista a Peñate.

Marta se ha quedado anonanada y no ha esperado ni un segundo para contestar a la eliminada. "Me alegro de lo que me estás diciendo, de verdad. Te digo también de corazón que no has entrado de la misma forma, pero sí de manera sibilina", ha dicho la exconcursante de La isla de las tentaciones, añadiendo que a pesar de lo que le había dicho la consideraba una buena participante en Honduras. "Aunque no me guste tu persona, has sido una gran superviviente", ha dicho después la novia de Toni Spyna. Antes de despedirse de la palapa, la cantante también ha tenido que decidir quién debía ocupar su puesto en la prueba de líder, ya que ella había quedado finalista de su grupo junto a Ignacio de Borbón.

Tras cantar Sobreviviré de Mónica Naranjo antes de marcharse, tema con el que consiguió ganar su edición del talent musical de TVE, la intérprete ha escogido a Desy para que disputara la prueba, a pesar de que la exconcursante de GH no estaba muy convencida. Finalmente, después de batirse en duelo contra Ignacio de Borbón, la andaluza se ha convertido en la capitana de su grupo y muy sorprendida le ha dedicado la victoria a su pareja, que la está defendiendo en plató. "Se lo dedico a él que no lo estará pasando muy bien por allí porque supongo que mi personalidad es 'telita'. Te quiero, cariño", ha dicho la concursante muy emocionada.

Minutos antes de la despedida de la cantante, la palapa también ha vivido uno de los momentos más tensos de la edición con Yulen Pereira, que se ha derrumbado delante de todos sus compañeros y ha terminado discutiendo con Nacho Palau y el resto de los de su grupo. Los concursantes han repasado juntos varios de los momentos de la semana, entre los que estaba cuando los Royales habían robado un pollo a los Fatales, quienes recriminaban el regodeo de los ladrones. "Son unos falsos, una panda de falsos", ha dicho el esgrimista entre lágrimas mientras Marta le contestaba que si quería cantar y reírse de ellos estaba en su derecho.