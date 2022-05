Rubén Sánchez desespera a sus compañeros por la insistencia de sus trueques en Playa Paraíso

Rubén Sánchez Montesinos, que se convirtió en el primer parásito de la edición, ha conseguido desperar a Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón, los dos concursantes que están disfrutando de las ventajas de Playa Paraíso. El que fuera el primer eliminado de la audiencia y, por ende, desterrado a la soledad de aquella isla, debe hacer trueques y peticiones con la comida y los utensilios a los compañeros que acudan cada semana a esa localización si quiere sobrevivir. "Le vamos a dar un trozo de coco y café con leche por la leña y por la olla le vamos a dar un poco de cocido después", ha dicho el novio de Tania, enfadado con la insistencia de su compañero porque no paraba de decir que quería cocinar y hacer las cosas en ese preciso momento. "Vamos a hacerlas, pero o te tranquilizas o te quedas sin nada. No me comas la cabeza, que vengo al paraíso para estar guay y no a estar a expensas tuyas", ha añadido el míster España.

VER GALERÍA

El susto de Kiko Matamoros tras una accidentada caída provocada por Anabel Pantoja

Alejandro ha perdido los nervios tras la insistencia de Rubén, que no ha parado ni un segundo de pedirles lo que habían acordado en el trueque. Y cuando parecía que se habían calmado los ánimos, de nuevo ambos han comenzado a discutir por cómo estaban haciendo el fuego. "¡Dejad de atosigar! Ya se ha dicho lo que se va a hacer, los trueques y cuándo vamos a realizar las cosas. No hace falta cada tres minutos estar repitiéndolo. ¡Se está haciendo todo con calma!", ha dicho Ignacio al escucharles. Tras unos momentos tensos, el novio de Enrique del Pozo se ha disculpado por su pesadez y ha expresado que no iba a volver a decir nada, dejando que "fluya la magia", aunque la calma les ha durado tan solo un instante.

Durante el reparto del café y el azúcar, Rubén se ha excecido en pedir cantidad a los ganadores de Playa Paraíso, lo que ha enervado de nuevo a Alejandro. Pero no solo eso, el culturista ha continuado pidiendo a sus compañeros que salieran a pescar juntos y le enseñaran a conseguir peces durante varias ocasiones, provocando que el novio de Tania se desesperara. "¡Qué repetitivo eres! ¿Cuántas veces hay que decirte que sí, que vamos a ir?", ha expresado el que fuera concursante de GH VIP, perdiendo la paciencia. Así, los tres juntos se han lanzado al mar para mostrar cómo se pone el hilo, un momento en el que se ha vuelto a vivir mucha tensión. "¡Que no me marees! He venido al Paraíso a disfrutar. No me comas la cabeza, por favor", ha gritado Nieto a Rubén, que se quejaba de que la zona de pesca era muy lejos.

VER GALERÍA

Charo Vega se convierte en la primera expulsada definitiva de Supervivientes

Ignacio ha intentado mediar entre ambos para que reinara la tranquilidad, convenciendo además a Rubén para que hiciera caso a todo lo que estaba indicando Alejandro mientras le enseñaba a pescar. "No podemos hablar, nos van a sancionar. ¡Deja de quejarte por todo. ¡Me estás enervando!", ha gritado el familiar lejano del Rey, que no ha podido más con la insistencia de su compañero. "Hemos intentado colaborar todo el rato, pero ha sido un estrés constante y no hemos podido hacer nada tranquilos", ha añadido el concursante, dando la espalda al novio de Enrique del Pozo, que no entendía muy bien qué estaba pasando. "Vete a tu sitio, no quiero verte más. No quiero que estés aquí. Toma y adiós", ha añadido Alejandro.