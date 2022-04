Rubén Sánchez Montesinos, primer eliminado de 'Supervivientes 2022'

Charo Vega, Rubén Sánchez Montesinos, Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz se convirtieron en los primeros nominados de Supervivientes 2022, la edición más extrema y salvaje hasta fecha. Dos de los cuatro concursantes fueron votados por sus respectivos equipos y los otros dos elegidos por las líderes de su grupo para que abandonaran Honduras y dejaran de luchar en esta difícil experiencia. Así, este jueves 28 de abril tras las votaciones del público, que por primera vez en la historia del programa se hacen de forma exclusiva y gratis a través de la aplicación móvil de Mitele, el novio de Enrique del Pozo se convirtió en el primer eliminado. "Estoy muy contento y agradecido de haber convivido con ellos. Con algunos he conectado mejor que con otros o me han dado la oportunidad para hacerlo. Me gustaría en un futuro, fuera o en el plató, que nos conociéramos todos. Me hubiera encantado seguir porque era mi sueño, pero alguien tiene que salir", dijo el culturista.

Su despedida de la palapa se vio enturbiada por una gran discusión entre Marta Peñate, Kiko Matamoros y Anuar Beno, ya que la que fuera concursante de Gran Hermano ha recriminado a sus compañeros que se alegraran de la suerte del novio de Enrique del Pozo, que había confesado que este era su sueño. Rubén se ha convertido ahora en el "parásito" del paraíso, donde estará hasta se bata en duelo con el siguiente eliminado. Estará solo en una plataforma de madera donde deberá sobrevivir en condiciones extremas, aunque podrá intercambiar peces y fuego "sin hablar" con los concursantes que vayan pasando por esa playa llena de privilegios.

Antes de la eliminación de Rubén y tras pasar una semana en Playa Royale y Playa Fatal, los supervivientes se jugaron la localización en la que van a pasar los próximos días y lo hicieron con un duro juego, donde después de pasar por varios obstáculos con un pesado cofre, tenían que completar un puzzle. Anabel Pantoja y Juan Muñoz fueron los encargados de su grupo, en el que están Rubén Sánchez Montesinos, Yulen Pereira, Kiko Matamoros, Ana Luque, Tania Medina y Anuar Beno, en terminar el juego mientras sus compañeros les iban dando indicaciones para completar el rompecabezas. Y a pesar de que uno de los más efusivos fue el colaborador de Viva la vida, que no paró de gritar y de intentar ayudar a sus capitanes, no lograron terminar el reto a tiempo y perdieron.

Finalmente el equipo de Marta Peñate, Alejandro Nieto, Desi Rodríguez, Charo Vega, Ignacio de Borbón, Ainhoa Cantalapiedra, Nacho Palau y Mariana Rodríguez fue el vencedor tras terminar el puzzle en menos de cuatro minutos. "Son habilidades, nervios que también hay y somos un grupo que unos lo hacen mejor y otros peor", dijo Kiko tras perder la prueba, añadiendo que tiene un tono más elevado de voz en Honduras que en Sálvame porque en el concurso tiene peor humor. Así, los equipos intercambiarán esta semana sus localizaciones y mientras unos gozarán de mejores condiciones y privilegios, los otros las empeorarán y tendrán más penurias.

Además, Lara Álvarez inauguró la palapa de esta nueva edición recorriendo este mágico lugar en el que los participantes discutirán, hablarán y nominarán: "El fuego vuelve a presidir un año más esta localización donde los concursantes van a vivir un tsunami de sensaciones". "Siempre es muy emocionante abrirla, la hemos tenido que abrir en el segundo programa, creo que es la primera vez que sucede", explicó Jorge Javier Vázquez.

