'Me vuelvo tranquila, aunque no contenta' dijo Charo Vega se convierte en la primera expulsada definitiva de Supervivientes Abandonará Honduras por fin unos días después del fuerte ataque de ansiedad que sufrió tras saber que tenía que quedarse en el palafito

La primera expulsión definitiva en Supervivientes deja a Charo Vega fuera de la competición. La semana pasada al saber que tendría que quedarse unos días más en la isla, aislada junto a Rubén Sánchez, sufrió un intenso ataque de ansiedad que parece haber conmovido a los espectadores del reality. Los votos han determinado que sea ella quien coja un avión rumbo a España, una noticia que fue bien recibida por la concursante que reconoció la dureza de la experiencia. “Lo he hecho muy malamente, pero bueno, lo que he podido. Mi estado de ánimo me ha jugado una mala pasada” aseguró Vega antes de despedirse de Rubén y de Alejandro Nieto, el ganador de Playa Paraíso esta semana.

“Me vuelvo tranquila, aunque no contenta. Siento que aunque este era mi gran sueño, no lo he cumplido bien. Me llevo el equipo que hay aquí, que es maravilloso. ¡Qué buena gente hay aquí! Me llevo eso y las estrellas” dijo. Ion Aramendi se encargaba de comunicar a Charo la expulsión definitiva, algo que ella esperaba con muchas ganas. La semana pasada se llevó un disgusto al saber que, a pesar de haber sido la más votada para abandonar el programa, todavía tendría que quedarse en la isla unos días más.

Sufrió un ataque de ansiedad

“Me encuentro muy mal. Me ahogo. No puedo estar así aquí” aseguraba. La debilidad por la falta de alimentos, las picaduras de mosquitos y el cansancio con el que se enfrentaba a las pruebas la habían llevado a pedir la expulsión, algo que la audiencia le ha concedido. Antes de abandonar Honduras deseó suerte a su equipo. “Me parecen unos niños encantadores. Mi equipo es muy potente, a ver a quién nomináis cuando me vaya. Me lo he pasado bien. No muy bien, pero bien” señaló.

Igual de contento estaba su compañero Rubén Sánchez que, después de lo mal que lo pasó al principio, ahora quiere continuar en esta experiencia. “Quiero seguir, me he acostumbrado a esa condición de parásito. Ya tengo el chip y la mente para que la audiencia me deje estar aquí” comentó. La manera en la que Rubén afronta en soledad la aventura es una de las cosas que se han seguido con más interés en los últimos días, en los que se ha podido comprobar el acercamiento entre Anabel Pantoja y Yulen. La buena relación entre ambos ha provocado ya numerosas especulaciones, sobre todo después de que él le diera un masaje a la colaboradora.

No todo son momentos agradables en el programa pues los enfrentamientos también empiezan a marcar la convivencia. Si la semana pasada Anuar Beno se enzarzaba en una pelea con Juan Muñoz, en este caso ha discutido con Ana Luque. Un comentario sobre la edad de esta ha provocado que Kiko Matamoros llamara la atención a su compañero. “Pide perdón porque la has llamado vieja y eso es muy ofensivo”, le dijo. “Y ella me ha llamado niñato”, se excusó Anuar. “Pero eso es otra cosa. Te has pasado. El ridículo lo haces si no pides perdón” aclaró Kiko. Tampoco le gustó a su cuñada Isa Pantoja su comportamiento como comentó en el plató. “Faltas de respeto tienen todos, pero hay momentos en que ya cruzan la línea. Lo ha hecho mal y no puedo defender una cosa que ni defiende su propio hermano” dijo. Esta semana se enfrentan a la nominación Alejandro Nieto, Ainhoa Cantalapiedra, Kiko Matamoros y Juan Muñoz.

