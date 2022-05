Fallece José Luis Losa, el ganador de 'Supervivientes 2017' y carismático exconcursante de 'MasterChef'

Consternación por el repentino fallecimiento a los 47 años de José Luis Losa, ganador de Supervivientes en 2017 y uno de los concursantes más carismáticos de la cuarta edición de MasterChef. El cuerpo sin vida del que era pintor industrial de profesión era hallado en su domilico de la localidad manchega donde residía, Munuera, cuyo alcalde ha decretado dos días de luto tras la pérdida de su célebre y admirado vecino. La trágica noticia, adelantada este sábado por El digital de Albacete, se produce tan solo tres meses después de la muerte de su mujer Inma Simarro a causa de un infarto. Hecho totalmente inesperado que, poco tiempo después, él mismo reconocía le había sumido en una profunda tristeza. Hace justo mes, el participante de programas de telerrealidad explicaba que todavía se encontraba "muy mal" y que había estado yendo al psicólogo y al psiquiatra, si bien contaba que recibió el alta de este último recientemente.

"Es una cosa que jamás te esperas", decía un abatido José Luis en el plató de Sálvame, relatando cómo los médicos hicieron todo lo posible por su esposa al plantear la posibilidad de un trasplante que finalmente no pudo ser. "Al llegar aquí me he puesto a llorar porque me han entrado los recuerdos", confesaba aquel día visiblemente emocionado tras lamentar que ya no tenia a su lado al "motor de su vida". Contaba que el fallecimiento de su pareja se produjo por la diabetes que sufría desde que era una niña, y que llevaba unos días con unas molestias que no había querido decir a nadie. Padres de dos hijos de unos 20 años, el fatal desenlace era una sorpresa para toda la familia y suponía un duro golpe del que les estaba costando mucho reponerse. Ahora, todos los que le conocían y querían están en verdadero shock ante los dramáticos acontecimientos que han tenido lugar desde el pasado febrero hasta hoy.

