José Luis Losa, de 'Supervivientes 2017', entre lágrimas tras quedarse viudo: 'He perdido el motor de mi vida'

José Luis Losa, ganador de Supervivientes en su edición de 2017, ha confesado cómo se encuentra tras el repentino fallecimiento de su mujer a causa de un infarto a los 48 años. "Al entrar aquí me he puesto a llorar porque me han entrado los recuerdos, en el AVE igual, he venido todo el viaje llorando", ha admitido, visiblemente emocionado y tras asegurar que había perdido al "motor de su vida". El que fuera finalista de Masterchef 2016 ha explicado que la muerte de su esposa se produjo por la diabetes que sufría desde que era una niña, pero fue una verdadera sorpresa para todos en casa, a pesar de que llevaba unos días con unas molestias que no había querido decir a nadie.

José Luis ha admitido que todavía se encuentra "muy mal" tras el fallecimiento de su esposa y que hasta ahora estaba yendo al psicólogo y al psiquiatra, aunque había recibido el alta del último recientemente. "Es una cosa que jamás te lo esperas", ha compartido el exconcursante, que ha recordado cómo los médicos intentaron salvarle la vida por todos los medios, incluso planteando la posibilidad de un transplante que finalmente no pudo ser.

"Estuvo un día en la UCI, que la cogieron con un hilito de vida para intentar sacarla y pese a que estamos con esto del covid me dejaron estar con ella las 24 horas", ha contado José Luis con lágrimas en los ojos, por lo que pudo despedirse de ella tras haber sufrido un infarto que finalmente acabó con su vida. El exconcursante ha admitido que, aunque su esposa era diabética y tenía muy en cuenta su salud, nunca habían hablado en casa de que pudiera pasar algo así. "Ha sido inesperado porque yo sabía que no podía ni fumar ni beber, de hecho ella llevaba una vida muy sana, pero ha sido un palazo", ha explicado.

"Según ha contado mi hija Inma, cuando llegué yo de la obra se lo había dicho a los de la UCI, que llevaba desde el domingo con unas pequeñas molestias", ha revelado José Luis cuando le preguntaba Adela González en Sálvame. "No quiso decir nada a ninguno y esas molestias eran pequeños infartos porque según nos han dicho los cardiólogos los diabéticos no los notan", ha compartido el exsuperviviente vasco, afincado desde hace años en Albacete. "Era simpatiquísima", ha contado Jorge Javier al recordar a Inma Simarro, que ejerció como defensora de su marido en el plató de Supervivientes, y de hecho forjó una fantástica amistad con otros de los colaboradores que acudían en nombre de sus familiares, como Lucía Pariente (madre de Alba Carrillo) o la abuela de Iván (extronista de MYHYV) y todavía mantenían contacto.

Su participación en televisión

"Gané gracias a ella, por el papel que hizo ella aquí", ha asegurado José Luis, que ha admitido que su intención a la hora de acudir al plató era precisamente el hacerle un homenaje a su mujer y recordarla con todos los que la conocían tras su paso por Supervivientes. "Ella vivió la aventura aquí tanto como yo la viví allí", ha contado al explicar que Inma perdió hasta 10 kilos y consideró su tiempo en la televisión como unas vacaciones.

