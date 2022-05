Charo Vega, eliminada de 'Supervivientes' en la noche en la que Anabel Pantoja ha batido su récord de permanencia

Después de que Rubén Sánchez Montesinos fuera elegido por el público para abandonar el concurso y se convirtiera en el primer parásito de la edición, Charo Vega, Juan Muñoz, Kiko Matamoros y Ainhoa Cantalapiedra se han jugado su estancia durante toda la semana. Demostrando que quieren continuar en Supervivientes -aunque el colaborador de Viva la vida y la amiga de Isabel Pantoja habían dicho varias veces que les gustaría irse del reality por el cansancio y las picaduras de mosquitos-, los concurantes finalmente han tenido que despedir a la también amiga de Carmina Ordoñez, que deberá convivir hasta el próximo domingo con el novio de Enrique del Pozo en el palafito. Será entonces cuando el público deConexión Honduras decida quién es el primero de los dos que regresa a España. "Al equipo rival, mucha suerte. Todos me parecen encantadores. Y al mío, que es muy potente, que se porte bien. Yo me lo he pasado bien. No muy bien, pero bien", ha dicho la expulsada.

Charo ha reconocido que cuando aceptó acudir el concurso siempre pensó que lo iba a hacer mejor, aunque ha afirmado muy tajante que nunca más volverá a Supervivientes. "Me ha encantado llenarme de piojos, que me picaran los mosquitos, que los bichos me recorieran el cuerpo...", ha ironizado Vega, que ha dejado claro que tiene mucho cariño a Anabel, Kiko y Ana Luque. "A ver a quién nomináis ahora que me voy", ha dicho entre risas la eliminada. Durante la noche, Anabel Pantoja ha superado su propia marca personal en Supervivientes. En su estancia en 2014, la prima de Kiko Rivera solo estuvo catorce días, pidió su expulsión y abandonó Honduras, pero este 2022 su actitud está siendo excepcional, colaborando en todo e incluso siendo una de las que más se esfuerzan en las pruebas de líder y de recompensa. Así, tras batir su récord de permanencia, el programa ha querido darle la enhorabuena a la participante que, junto a Desy y Yulen, ha dado golpes a una piñata que guardaba ajos, brócolis y otros premios.

Además, Jorge Javier Vázquez ha recriminado a Rubén su mala actitud, pues en su destierro ha faltado al respeto al equipo del programa. "Déjame un segundo, no estoy para tonterías. Ceno cuando a mí me apetezca porque si estoy solo, estoy solo. Voy a hacer todo como yo quiera porque lo primero es mi vida y mi salud", dijo muy enfadado mientras tapaba las cámaras de los técnicos. Pero no solo eso, el presentador ha pedido al culturista que no se bañe ni se pasee tantas veces sin ropa porque de esa manera el programa no le puede grabar y no pueden emitir sus imágenes como superviviente. "Ya les he pedido disculpas por mi comportamiento, sobre todo de los dos primeros días. Aquí a veces la cabeza juega una mala pasada", ha dicho el novio de Enrique del Pozo pidiendo perdón por lo ocurrido.

Supervivientes acusó hace unos días a Anuar y su equipo de haber hecho trampas haciendo el fuego, por lo que el concursante y sus compañeros han tenido 24 horas para volver a hacerlo y demostrar que las sospechas del programa eran falsas. Después de varios intentos con las cámaras delante, el cuñado de Isa Pantoja y Yulen han mostrado que el reality no llevaba razón y que sí lo lograron prender la paja y la leña sin las espirales antimosquitos que les habían puesto para repeler a los insectos.

